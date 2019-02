Regionali Abruzzo | Salvini indossa la felpa per celebrare la vittoria

Regionali Abruzzo. Centrodestra trionfa e va oltre il 48% - tracolla M5S : A undici mesi dalle politiche del 4 marzo il Centrodestra a trazione Lega aumenta, e di tanto, il suo consenso laddove il M5S assiste a un vero e proprio crollo. Le Regionali in Abruzzo, stando alle prime proiezioni, vedono infatti il trionfo, con il 48% del candidato del Centrodestra Marco Marsilio e il boom della Lega, che supera il 26%.Lontanissima la candidata di Luigi Di Maio Sara Marcozzi, che si ferma poco dopo il 21% perdendo anche la ...

Alle Regionali in Abruzzo trionfa il centrodestra. Lega primo partito - delude il Movimento 5 Stelle : trionfa il centrodestra trainato dalla Lega, delude il M5S mentre il centrosinistra, pur perdendo la guida della Regione, risale nei consensi rispetto alla sconfitta delle politiche del 4 marzo. Sono questi, stando Alle prime proiezioni, i tre verdetti del voto in Abruzzo, primo test elettorale per il governo gialloverde. ...

Alle Regionali in Abruzzo trionfa il centrodestra. Lega prima partito - delude il Movimento 5 Stelle : trionfa il centrodestra trainato dalla Lega, delude il M5S mentre il centrosinistra, pur perdendo la guida della Regione, risale nei consensi rispetto alla sconfitta delle politiche del 4 marzo. Sono questi, stando Alle prime proiezioni, i tre verdetti del voto in Abruzzo, primo test elettorale per il governo gialloverde. ...

Elezioni Regionali Abruzzo 2019 : i risultati : Secondo le prime proiezioni Swg per La7, con una copertura del 7 per cento, Marco Marsilio, candidato del centro destra per le Elezioni in Abruzzo, è in testa allo scrutinio con il 48,9%. Il centrosinistra, con Legnini, sarebbe al 28,7%. Terzo il M5s, con Sara Marcozzi, al 21,2%Continua a leggere

Elezioni Regionali Abruzzo 2019 : risultati e affluenza in diretta – LIVE : Elezioni regionali Abruzzo 2019: risultati e affluenza in diretta risultati regionali Abruzzo 2019 PER AGGIORNARE LA diretta PREMI F5 O AGGIORNA LA PAGINA SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER 00.06 Le prime proiezioni su dati reali confermano gli instant poll. Il centrodestra dovrebbe aver conquistato – nettamente – anche l’Abruzzo 23.55 gli scrutini sono iniziati con circa mezz’ora di ...

Elezioni Regionali Abruzzo - l’affluenza alla chiusura dei seggi è del 52 - 6% : I dati provvisori dell'affluenza alle Elezioni Regionali in Abruzzo: in 293 comuni su 305, i votanti sono stati il 52,64 per cento degli aventi diritto, quasi otto punti percentuali in meno rispetto al voto precedente, del maggio 2014.Continua a leggere

Elezioni Regionali in Abruzzo - spoglio in corso<br>Instant poll : centrodestra in vantaggio : Aggiornamento ore 23.30 - In attesa dei risultati definitivi sull'affluenza, gli instant poll del TGLa7 danno in vantaggio il candidato del centrodestra Marco Marsilio in vantaggio tra il 41% e il 45%, mentre il candidato del centrosinistra Giovanni Legnini si piazzerebbe subito dopo, con un risultato tra il 30% e il 34%. Subito dopo, tra il 22% e il 26%, ci sarebbe invece la candidata del Movimento 5 Stelle, Sara Marcozzi.Affluenza al 43% ...

Regionali in Abruzzo - il centrodestra verso la vittoria : Il centrodestra vince, delude il M5S mentre il centrosinistra, pur perdendo la guida della Regione, risale nei consensi rispetto alla sconfitta delle politiche del 4 marzo. Sono questi, stando ai primi instant poll, i tre verdetti del voto in Abruzzo, primo test elettorale per il governo gialloverde. ...

Regionali Abruzzo : Centrodestra avanti - tracolla M5S. Instant Poll per la Rai : Marsilio 41-45% - debacle M5S : si ferma tra il 22 e il 26% : Marco Marsilio, candidato del Centrodestra unito alla presidenza della Regione Abruzzo, in testa con il 41-45%, il candidato del centrosinistra Giovanni Legnini al 30-34% e la candidata M5s Sara Marcozzi al 22-26%. Sono le percentuali in base alle intenzioni di voto diffuse da La7 e realizzate dal Consorzio Opinio Italia per Rai durante la maratona per le elezioni Regionali in Abruzzo.

Regionali in Abruzzo - instant poll : avanti centrodestra con Marsilio : centrodestra avanti alle elezioni Regionali in Abruzzo secondo un primo instant poll Swg/La7. Marco Marsilio è dato infatti al 43% con una forbice tra il 41 e il 45%, davanti al candidato del ...

Regionali Abruzzo : Centrodestra avanti - tracolla M5S. Instant Poll di Swg per La7 : Marsilio 41-45% - debacle M5S : si ferma tra il 22 e il 26% : Centrodestra di gran lunga avanti, centrosinistra secondo e debacle M5S. È quanto dicono gli InstantPoll di Swg per il TgLa7. La coalizione di Centrodestra guidata da Marco Marsilio a candidato governatore sarebbe avanti in una forchetta compresa tra il 41 e 45 per cento. Dietro di lui, l'ex vicepresidente del Csm Giovanni Legnini tra il 30 e il 34 per cento. Staccata di molto la candidata M5S Sara Marcozzi, tra il 22 e il 26 per cento.

Regionali in Abruzzo - centrodestra verso una vittoria schiacciante. M5s - tracollo spaventoso : I primi dati che arrivano dalle Regionali in Abruzzo indicano una netta vittoria del centrodestra. Gli istant poll diffusi dalla Rai alla chiusura delle urne danno Marco Marsilio in netto vantaggio ...

Elezioni Regionali Abruzzo 2019 : i primi exit poll : Seggi chiusi in Abruzzo: sono stati diffusi i primi instant poll: al primo posto ci sarebbe il centrodestra con Marco Marsilio, che oscillerebbe tra il 41-45%; il centrosinistra con Giovanni Legnini sarebbe secondo, con il 30-34%. Al terzo posto ci sarebbe invece il candidato del M5S, Sara Marcozzi, che secondo la rilevazione è al 22-26%.Continua a leggere

Abruzzo - chiusi i seggi per le elezioni Regionali : chiusi i seggi in Abruzzo per eleggere il nuovo presidente della Giunta e il Consiglio regionale. A contendersi la poltrona di governatore 4 candidati: Giovanni Legnini, centrosinistra, Marco Marsilio ...