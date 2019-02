Le prime pagine di oggi : Mattarella chiede al governo una posizione sul Venezuela, l'Unione Europea e i fondi per la TAV, e il viaggio del Papa negli Emirati Arabi Uniti

Le prime pagine di oggi : L'Italia in recessione, il voto del Parlamento Europeo sul Venezuela, e lo sbarco dei migranti dalla Sea Watch 3

Le prime pagine di oggi : Le parole di Conte sulla recessione, l'accordo per i migranti sulla Sea Watch 3, e Juncker chiude a una nuova trattativa su Brexit

Le prime pagine di oggi : Salvini non vuole farsi processare, le prime domande di pensione con la "quota 100", e May vuole una nuova trattativa per Brexit