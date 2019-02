Abruzzo | centrodestra verso vittoria regionali | Marsilio al 48 | 7%

Elezioni Abruzzo - vince il centrodestra con Marsilio. Crollo M5s - la Lega primo partito : A festeggiare la vittoria di Marsilio, Fdi, Lega, Forza Italia, Udc-Dc-Idea e Azione Politica, la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, arrivata in nottata a Pescara al comitato Marsilio ...

Elezioni in Abruzzo : vince il centrodestra a guida Salvini : Lo spoglio conferma le proiezioni: il centrodestra ha vinto le Elezioni in Abruzzo con un netto vantaggio su centrosinistra e Movimento 5 stelle. Secondo i dati, non definitivi alle 8 di lunedì mattina, il candidato del centrodestra ha il 49,5% dei voti. Centrosinistra al 32%, M5s al 18%. Affluenza in calo al 53,12%. Il nuovo governatore della regione è Marco Marsilio. Seguono il candidato del centrosinistra Giovanni Legnini e quella del ...

Il centrodestra ha vinto in Abruzzo : Marco Marsilio ha preso un po' meno del 50% (e la Lega è andata bene), il centrosinistra è arrivato secondo con il 31% e il M5S si è fermato sotto al 20%

Abruzzo - Marsilio nuovo governatore : trionfo Lega e centrodestra - il crollo del M5s : Il trionfo del centrodestra e della Lega in Abruzzo: il governatore è Marco Marsilio, candidato di Fratelli d'Italia, vince con quasi il 50% dei voti ma il successo è soprattutto di Matteo Salvini, perché il Carroccio diventa il primo partito in regione con il 28,7%. Male, molto male il M5s che con

Elezioni regionali Abruzzo - risultati : stravince il centrodestra con Marsilio - crollo del M5S : Vittoria schiacciante per i candidato del centrodestra Marco Marsilio che già in nottata si è presentato come neo governatore dell'Abruzzo dopo aver visto i primi risultati delle Elezioni regionali. "La ricostruzione sarà la nostra priorità assoluta. Il centrodestra ha già dimostrato con la ricostruzione del 2009 e torneremo a replicare quel modello" ha dichiarato a caldo Marsilio.Continua a leggere

Elezioni Abruzzo - vince il centrodestra : Marsilio governatore. Lega primo partito - crolla M5S : A undici mesi dalle politiche del 4 marzo il centrodestra a trazione Lega aumenta, e di tanto, il suo consenso laddove il M5S assiste a un vero e proprio crollo. Le Regionali in Abruzzo, stando alle...

