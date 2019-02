Udinese | Pradé | Penalizzati dalla Var | così diventa difficile

Lapadula all'Udinese - il ds Pradè : 'Non ci interessa!' : Daniele Pradè , direttore sportivo dell' Udinese , parla a Sky Sport di Gianluca Lapadula , accostato ai friulani: ''Lapadula non ci interessa, abbiamo quattro punte di ruolo più due giocatori che possono fare quel ruolo. In entrata valutiamo un difensore'.