Tiro con l’arco | Indoor World Series Finals 2019 | dominio coreano nel ricurvo femminile

Tiro con l’arco – Campionati Europei Indoor di Samsun : i convocati azzurri per la trasferta in Turchia : Sono 24 gli azzurri convocati per la prima trasferta internazionale del 2019 Scelta la Nazionale che parteciperà ai Campionati Europei Indoor di Samsun, in Turchia. In totale saranno 24 gli arcieri azzurri in gara che partiranno subito dopo aver preso parte ai Tricolori Indoor che si disputeranno a Rimini dal 22 al 24 febbraio. L’Italia avrà il difficile compito di difendere il primo posto nel medagliere grazie ai 6 ori, 2 argenti e ...

Tiro con l'arco - campionato regionale a Cantalupa sabato 9 e domenica 10 : sabato 9 e domenica 10, il palazzetto dello sport di Cantalupa ospita il campionato regionale Targa Indoor di Tiro con l'arco, con assegnazione dei titoli piemontesi di classe e assoluti, individuali e a squadre, nelle divisioni arco olimpico, ...

Tiro con l’arco - Indoor World Series Las Vegas 2019 : gli azzurri puntano ad ottenere il pass per le finali : A Las Vegas si chiudono questo fine settimana le Indoor World Series 2018-2019 di Tiro con l’arco. L’ultimo appuntamento della stagione scatterà domani con il consueto Vegas Shoot, torneo open che quest’anno raggiunge la quota record di oltre 3600 iscritti. Per i professionisti al termine delle 60 frecce di qualifica verrà stilata la classifica che conterà come evento di livello 1000 delle Series. I 16 migliori atleti del ranking elite ...

?Conte pianifica il riTiro da Mosul : "Soldati italiani via a fine marzo" : Giuseppe Conte, impegnato nella sua visita di Stato in Libano, parla del piano di ritiro del contingente italiano da Iraq e Afghanistan.Il premier ha tenuto a ribadire la condivisione delle scelte del ministro della Difesa, Elisabetta Trenta, e ha confermato l'impegno a ritirare le truppe italiane che operano per tutelare la diga di Mosul."Il ministro della Difesa Elisabetta Trenta ha sollecitato il comitato operativo interforze per valutare le ...

Conte : riTiro da Afghanistan? Valutiamo. Altre missioni restano : Roma, 7 feb., askanews, - 'Siamo in una fase preliminare, acquisiremo la valutazione tecnica sul contingente in Afghanistan'. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte rispondendo, a Beirut, dove ha ...

Quando è necessario un secondo intervento nei casi di cancro differenziato della Tiroide? : A volte, dopo una tiroidectomia parziale, può essere indicata la rimozione del lobo della tiroide lasciato in sede in occasione del primo intervento. Questo aggiornamento, che segue quelli già pubblicati, riprende le raccomandazioni su questo approccio, formulate dalle Linee Guida di Sei Società Scientifiche italiane. Come riportato in una scheda precedente il primo trattamento chirurgico, nei casi di carcinoma differenziato della tiroide, può ...

Usa - Senato vota contro il riTiro delle truppe da Siria e Afghanistan - : Approvata una legge che vieta di far rientrare l'esercito prima che venga certificata la sconfitta di Al Qaeda. Il capo operazioni in Medio Oriente: "La guerra all'Isis non è finita"

Tiro a segno - i convocati dell’Italia per la prima tappa di Coppa del Mondo di Nuova Delhi. Saranno 13 gli azzurri in India : Il 20 febbraio partirà la stagione internazionale 2019 del Tiro a segno con la prima tappa di Coppa del Mondo: l’esordio stagionale andrà in scena in India, a Nuova Delhi, dove le gare si protrarranno fino al 28 febbraio. Per la prima fatica stagionale in ottica qualificazione olimpica, Saranno tredici gli azzurri impegnati. Ciascuna specialità olimpica assegnerà due pass per i Giochi. Oltre agli atleti in gara, andranno a Nuova Delhi ...

Roma - invesTirono buttafuori all’esterno della discoteca Qube : arrestati 2 fratelli. ‘Tentato omicidio con aggravante razziale’ : Due fratelli italiani, considerati i responsabili del tentato omicidio di due buttafuori senegalesi della discoteca Romana Qube, si sono costituiti. È quanto apprende l’Adnkronos, secondo cui i due – 30 e 27 anni – si sentivano braccati e quindi si sono presentati davanti alle forze dell’ordine che li hanno arrestati. Ad entrambi è contestata anche l’aggravante razziale perché avrebbero insultato le vittime con ...

Sanremo 2019 - Andrea Bocelli sul palco con il figlio Matteo : il cantante da 15 milioni di copie con il brano ‘Con te partirò’ torna all’Ariston : Bocellimania. 25 anni fa era Il mare calmo della sera sul palco dell’Ariston. Oggi ci sono le poltroncine da 650 dollari al Metropolitan Arena di New York o gli oltre mille dollari a biglietto per i palchi reali al palazzo del Cremlino a Mosca. Andrea Bocelli è così. Non è artista, anzi cantante, ancor meglio tenore, da mezze misure. Michele Torpedine, quello che ebbe l’idea di lanciarlo e di produrlo nel 1994, disse di averlo scoperto quando ...

Tiro a volo - GP Marocco 2019 : Silvana Stanco e Giovanni Pellielo terzi nel trap misto. Giù dal podio i coniugi De Filippis : La squadra di fossa olimpica italiana del Tiro a volo ritorna dal GP del Marocco con un altro podio: a conquistarlo sono stati Silvana Stanco e Giovanni Pellielo nella nuova specialità olimpica del trap misto, nella quale si sono classificati al terzo posto, chiudendo nella finale con lo score di 31/40. La vittoria è andata alla coppia iberica composta da Sordo Martinez e Munoz Fernandez, davanti ai rappresentanti di San Marino Alessandra ...