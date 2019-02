Salvini | no morti serie A e B | conoscere Auschwitz ma anche foibe

Salvini : morti Foibe e Auschwitz uguali : 12.50 "I bimbi morti nelle Foibe e i bimbi di Auschwitz sono uguali. Non esistono martiri di serie A e vittime serie di serie B". Così il vicepremier Salvini a Basovizza per il Giorno del Ricordo. "Non esiste - prosegue - un però per Auschwitz e un però a Basovizza. Sono criminali gli uni e sono criminali gli altri". "Farò tutto quello che sarà in mio potere da vicepresidente del Consiglio perché su tutti i banchi di tutte le scuole italiane ...

Sbarchi e morti in mare - i dati smentiscono Salvini. Ma lui tira dritto : Effettivamente si sono registrati meno arrivi, ma in questo periodo sono comunque morte 2.275 persone nel 'mare nostrum', con una media di 6 vittime ogni giorno: la dimostrazione che la politica dei '...

Da Unhcr e Salvini dati contrastanti. Per l'agenzia Onu aumentata nel 2018 la media dei morti in mare : Nella sua difesa sul caso Diciotti, affidata ad una lettera sul Corriere della Sera, Matteo Salvini faceva "parlare i numeri". Si leggeva: "Nel 2018 ci sono stati meno morti". Dato giusto, ma parziale. Secondo l'ultimo report di Unhcr nonostante sia diminuito il numero complessivo di morti in mare è aumentata la media. Ovvero: nel 2017 moriva un migrante ogni 55, nel 2018 si è passato a uno ogni 51. Nel tratto libico l'aumento ...

Sea Watch - blitz politici a bordo. Salvini : calo sbarchi e morti : Roma, 27 gen., askanews, - blitz di alcuni parlamentari e del sindaco di Siracusa sulla Sea Watch nonostante il divieto di salire a bordo. Nicola Fratoianni, segretario nazionale di Sinistra Italiana ...

Migranti : Salvini - calo sbarchi e morti : ANSA, - ROMA, 27 GEN - "I dati parlano chiaro: in 7 mesi di governo, sull'immigrazione abbiamo portato poche parole e tanti FATTI. Facciamo vedere questi numeri a qualche buonista in malafede?". Lo ...

Venezuela nel caos : 26 morti e 300 feriti/ Ultime notizie - Guaidò bocciato dall'Osa - Salvini lo appoggia : Venezuela nel caos: 26 morti e 300 feriti/ Ultime notizie, Guaidò bocciato dall'Osa, il ministro Salvini lo appoggia e twitta in suo favore

Danilo Toninelli : "Altro che Tav - avrei voluto Salvini qui a ricordare i morti di Pioltello" : "La più grande opera è la manutenzione ordinaria e straordinaria, altro che grandi opere". La commemorazione delle vittime della tragedia ferroviaria di Pioltello, avvenuta un anno fa diventa occasione di una rinnovata polemica fra il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti Danilo Toninelli e il vice premier Matteo Salvini. Oggetto la Tav Torino-Lione, all'indomani del rinnovato pressing leghista perché ...

Migranti - la linea non cambia. Salvini : "Meno partenze meno morti" : Di Maio: "Dalla Libia ci aspettiamo i salvataggi in mare". Ma l'Unhcr: "Là non ci sono porti sicuri"

Migranti morti - Di Maio : "Macron fa la morale ma sfrutta l'Africa" | Fattori-De Falco-Nugnes contro Salvini : "Adire a Corte Ue" : Per il presidente della Camera "una società sana salva le vite umane". Per padre Zanotelli "i nostri nipoti diranno di noi quello che noi diciamo dei nazisti". Nuovo post di Salvini: "Mai complice degli scafisti". Il capo politico del M5s: "Ue sanzioni chi sfrutta l'Africa"

Salvini : 'Mai complice degli scafisti'. Dolore del Papa per i morti in mare : All'indomani dell'ultima tragedia nel Mediterraneo, il ministro dell'Interno ribadisce: 'Non sarò mai complice dei trafficanti di esseri umani e delle Ong che non rispettano regole e ordini. Parole ...

Oltre cento morti in mare - Salvini non cede : Solo tre sopravvissuti su Oltre centro migranti morti in mare . A bordo del gommone naufragato nel Mediterraneo sulla rotta Libia-Italia , c'erano infatti "120 persone". Questo quanto raccontato all'...

117 migranti morti - per Salvini è colpa di scafisti e ONG : “Non sarò mai loro complice” : "Io non sono stato, non sono e non sarò mai complice dei trafficanti di esseri umani, che con i loro guadagni investono in armi e droga, e delle Ong che non rispettano regole e ordini". Con queste parole il ministro dell'Interno e vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini ribadisce che, malgrado l'ennesimo naufragio nel Mediterraneo, il governo italiano non cambierà linea sulla gestione dei flussi dalla Libia.Continua a leggere

