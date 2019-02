Nuoto | Manuel Bortuzzo affida il suo messaggio ai social | “siete ciò che mi faceva andare

Nuoto - Gregorio Paltrinieri a Sky : 'Avete visto che forza ha Manuel Bortuzzo" : Le sue prime parole sono proprio per Manuel: "Quello che è successo a Manuel è una cosa fuori dal mondo, non riesci neanche ad immaginarla. Appena l'ho saputo io non ci volevo credere. Ho fatto ...

Nuoto - Manuel Bortuzzo il messaggio dall'ospedale : 'Sto bene - mi avete fatto emozionare' : ROMA - ' Ciao a tutti ragazzi, qui è Manuel che vi parla, come potete sentire dalla voce sto bene, non mi aspettavo tutto questo calore da parte vostra, veramente mi avete fatto emozionare tutti, se ...

Nuoto - nasca la pagina “TutticonManuel” : il gruppo social dedicato allo sfortunato nuotatore italiano rimasto paralizzato : Spesso i social sono fonte di disgregazione, in cui emerge il lato peggiore degli utenti. Sentirsi in dovere di giudicare qualunque cosa senza averne le necessarie conoscenze e competenze, nascosti dietro un nickname, è un po’ il marchio di fabbrica. Ma in questo caso le storie, le condivisioni hanno un fine nobile e vale la pena sottolinearlo. La vicenda è tristemente nota: Manuel Bortuzzo ferito a Roma da due ragazzi, armati di pistola, ...

Nuoto - il padre di Manuel : «Gli ho promesso che tornerà a camminare» : TORINO - " Manuel sta bene, ha ripreso a respirare autonomamente, a bere e mangiare e sarà dimesso tra due giorni dalla rianimazione e poi andrà in un centro specializzato. Le gambe non ci sono ma ha ...

Manuel Bortuzzo – Arrestati gli aggressori della giovane promessa del Nuoto italiano : le loro parole sono agghiaccianti : Si conoscono finalmente i nomi degli aggressori di Manuel: le parole agghiaccianti dei ragazzi che hanno sparato per sbaglio la giovane promessa del nuoto italiano Giustizia è stata finalmente fatta: si conoscono i nomi degli aggressori di Manuel Bortuzzo, che poche sere fa hanno sparato alla giovane promessa del nuoto italiano, che ha subito una lesione midollare completa e non potrà dunque più camminare. Come si pensava, c’è stato ...

Manuel Bortuzzo - il presidente della FederNuoto Barelli svela : “fisicamente è una roccia - gli staremo vicini” : Il numero uno della Federazione italiana nuoto ha parlato delle condizioni di Manuel Bortuzzo, sottolineando come a breve inizierà una fase di riabilitazione “Manuel si è svegliato, fisicamente è una roccia. Sta migliorando visibilmente ora dopo ora e sta dimostrando di essere pronto ad affrontare il futuro con la stessa determinazione che lo spingeva in allenamento oltre i suoi limiti“. Sono le parole del presidente della ...

Manuel Bortuzzo - Nuoto italiano prega per 20enne paralizzato/ Salvini "prenderemo chi ti ha sparato" : Manuel Bortuzzo resterà paralizzato: 'non camminerà mai più' l'annuncio choc dei medici del San Camillo. Salvini 'prenderemo chi ti ha sparato'

Manuel Bortuzzo - promessa del Nuoto che sognava le Olimpiadi : Manuel Bortuzzo, promessa del nuoto che sognava le Olimpiadi Il ragazzo, rimasto ferito in una sparatoria a Roma, in un’intervista aveva raccontato i suoi obiettivi, gli allenamenti e la quotidianità in vasca Parole chiave:

Nuoto - Manuel Bortuzzo resterà paralizzato. La triste notizia dai medici del San Camillo : Manuel Bortuzzo resterà paralizzato. Questa è la triste notizia che arriva dai medici del San Camillo, i dottori sono stati molto chiari in conferenza stampa: “Con le attuali conoscenze della scienza neurologica non ci può essere una ripresa del movimento delle gambe“. Il giovane nuotatore era rimasto ferito in una sparatoria a Roma sabato notte, il ragazzo è rimasto vittima di uno scambio di persona e purtroppo non potrà tornare a ...

Manuel Bortuzzo - il presidente dell’Aurelia Nuoto svela : “oggi ha aperto gli occhi per un attimo…” : Il presidente della squadra del giovane Manuel Bortuzzo ha fatto chiarezza sulle condizioni dell’atleta, ferito nella notte tra sabato e domenica “Manuel ce la sta mettendo tutta, cerca di reagire. Oggi, anche se per un attimo, ha aperto gli occhi: è forte, è qui. Aspettiamo“. Sono le parole del presidente dell’Aurelia Nuoto di Roma, Luigi Masciocchi, che sta vivendo assieme alla famiglia Bortuzzo ore di attesa ...

Manuel Bortuzzo - promessa del Nuoto colpito per errore da un proiettile : Una serie di colpi di pistola sparati in strada, in un quartiere residenziale di Roma, e una giovane promessa del nuoto, Manuel Mateo Bortuzzo, neanche 20 anni, ora è ricoverato all’ospedale San Camillo dopo aver subito due delicatissimi interventi. Una vittima innocente di una notte di follia, nel quartiere dell’Axa, alla periferia di Roma, vittima di una vendetta assurda, conseguenza di una rissa in un pub a piazza Eschilo, dove lui era ...

