L' Abruzzo al Voto per rinnovo Consiglio Regionale | urne aperte dalla 7 00 alle 23 | 00

Abruzzo al voto : Urne aperte in Abruzzo dove si vota fino alle 23 di oggi per rinnovare il consiglio regionale ed eleggere il nuovo presidente della regione . Sono 1.211.204 gli elettori, di cui 591.635 di sesso ...

Il voto in Abruzzo è un test per il governo e il centrodestra : Candidato presidente è il senatore FdI, Marco Marsilio , sostenuto da Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia e Azione Politica, . Corre invece da solo M5s, con Sara Marcozzi. Io ce l'ho messa tutta! ...

Il voto in Abruzzo è un test per il governo e il centrodestra : Riflettori accesi sull'Abruzzo, dove oggi si torna alle urne per il rinnovo del Consiglio regionale. Quattro i candidati in una corsa che attira l'attenzione degli osservatori anche per le potenziali ripercussioni del test amministrativo sui rapporti di forza nazionali tra gli azionisti di governo M5s e Lega. E che finisce per dare a questo appuntamento, e a quello analogo, il 24, in Sardegna quasi il valore di una 'sgambatura' in vista delle ...

Regionali - iniziato il voto in Abruzzo : 8.00 Si sono aperti da circa un'ora i seggi per le elezioni Regionali anticipate in Abruzzo. Oltre 1 milione, quasi 620.000 donne e 591.000 uomini, gli aventi diritto. 1.633 le sezioni istituite nei 305 comuni della Regione. 428 i candidati consiglieri Regionali distribuiti in 15 liste, a sostegno dei 4 candidati alla presidenza. Si tratta di Sara Marcozzi, sostenuta dal M5S, Marco Marsilio, sostenuto dal Centrodestra,Giovanni Legnini, ...

Abruzzo : domenica al voto; 4 i candidati governatore - 15 liste e 428 aspiranti consiglieri - Abruzzo in Video : ... alla testa della coalizione di centrodestra composta, oltre che dal suo partito, Lega, Forza Italia, Udc-Dc-Idea e Azione Politica; l'ex vice presidente del Csm e sottosegretario all'Economia ...

L'Abruzzo al voto per rinnovo giunte Regionale - 4 i candidati in lizza per la presidenza : L'Aquila - Domenica 10 febbraio 2019, dalle 7 alle 23, si svolgeranno in Abruzzo le elezioni del presidente della Giunta e del Consiglio Regionale. Urne aperte per 1.211.204 elettori, di cui 591.635 di sesso maschile e 619.569 di sesso femminile, distribuiti sulle 1.633 sezioni istituite nei 305 comuni dell'Abruzzo. Voteranno per la prima volta, al compimento del diciottesimo anno di età, circa 11.730 elettori. I candidati in ...

Regionali - Abruzzo verso il voto : Domani alle urne si presenteranno poco più di 1.200.000 persone. La coalizione di centrodestra si presenta unita solo per le Regionali

Domenica il voto in Abruzzo : testa a testa tra Pd - M5S e centrodestra : chi sono Legnini - Marcozzi Marsilio : Marcozzi (M5S) gioca tutto sull’attacco alla precedente amministrazione, Legnini (Pd) punta sulla discontinuità col passato, e Marsilio (FdI) sulle infrastrutture

Voto Abruzzo - il centrodestra si ricompatta; Salvini - Berlusconi e Meloni insieme - i grillini osservano : Il Voto per l’Abruzzo potrebbe mostrare anche a livello nazionale che il centrodestra è ancora saldo è compatto La campagna elettorale per le regionali abruzzesi fa da sfondo a una ritrovata armonia, in realtà solo apparente, all’interno del centrodestra. Matteo Salvini, Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni parlano insieme a Pescara, in vista del Voto del 10 febbraio, con il candidato governatore Marco Marsilio. L’ultima volta ...

Di Maio e la spaccatura nel M5S. Si decide dopo il voto in Abruzzo : L'agenda politica, però, con il voto sull'autorizzazione a procedere nei confronti di Salvini in Senato e la pubblicazione dell'analisi cost-benefici sulla Torino-Lione, permette una parentesi. Le ...

Regionali Abruzzo - al via le Tribune Rai. Scoppia polemica sullo "Speciale voto" a Porta a Porta : L'Aquila - Al via da oggi le Tribune Rai con i candidati presidente alla Regione Abruzzo che si sfideranno alle elezioni del 10 febbraio prossimo. Appuntamenti con ogni singolo candidato poi il finale venerdì 8 febbraio con tutti e quattro. Le Tribune vengono organizzate nella sede Rai di Pescara e trasmesse su Rai3 alle 18:15 e su Radio Uno alle 23:05 con una durata di 40 minuti, secondo la programmazione più sotto nel dettaglio. ...