Il Toro batte l' Udinese | ma decide il Var

NBA - i risultati della notte : Toronto batte Philadelphia - Westbrook e George da record : Philadelphia 76ers-Toronto Raptors 107-119 Kyle Lowry risponde sul campo alle voci di mercato che lo hanno visto protagonista nelle ultime ore e gioca una super partita contro un'avversaria di primo ...

Mazzarri batte Spalletti - il Toro porta a casa i tre punti : In fin dei conti Walter Mazzarri e Luciano Spalletti sono toscani, si conoscono da tempi immemori, cenavano insieme ai tempi del corso allenatori, così ha raccontato il livornese e granata.Cercano di somigliarsi in tutto, anche nel modo di giocare, quindi Luciano da Certaldo decide di cambiare l’Inter, o meglio, di sorprendere Walter da San Vincenzo e sistemare i suoi come all’andata. Quindi difesa a tre, come quella dei padroni di ...

NBA - i risultati della notte : Indiana - vittoria d'orgoglio su Toronto! Utah batte Denver : Indiana Pacers-Toronto Raptors 110-106 Impossibile non iniziare da quello che è accaduto dopo 20 minuti di gioco: Victor Oladipo che scappa in difesa all'inseguimento di Pascal Siakam, crolla sul ...

MoTorola Moto G7 Power avvistato in Brasile con un display da 6 - 2 pollici e una batteria da 5.000 mAh : Motorola non ha ancora annunciato la settima generazione della gamma Moto G ma ciò dovrebbe avvenire presto, così come conferma l’apparizione in Rete […] L'articolo Motorola Moto G7 Power avvistato in Brasile con un display da 6,2 pollici e una batteria da 5.000 mAh proviene da TuttoAndroid.

L'Europa è in anticipo : battere il Toro per agganciare il 4° posto : La chance è da sfruttare. Senza se e senza ma. La Roma ospita il Torino, ore 15, e sa bene che cosa deve fare. Obiettivo scontato: vincere il 4° match di fila, contando pure quello di Coppa Italia, e,...

NBA 2019 - i risultati della notte (17 Gennaio) : Belinelli trascina San Antonio - male Gallinari e i Clippers. Boston batte Toronto - ok Golden State : Otto partite nella notte NBA. Continua come un rullo compressore l’attacco dei Golden State Warriors, che ottengono la quinta vittoria consecutiva, superando 147-140 i New Orleans Pelicans. Un’altra partita dopo quella con Chicago dove i campioni in carica superano i centoquaranta punti, segnandone più di 30 in ogni quarto. Steph Curry è il miglior marcatore con 41 punti, ma fondamentali sono anche le doppie doppie di Kevin Durant ...

Fiorentina batte Toro - la lettera del piccolo tifoso viola al coetaneo granata che piangeva in tv : "Ti regalerò una figurina di Belotti" : Il bambino, di Firenze, l'ha consegnata a sua madre incaricandola di trovare il destinatario: "Mi è dispiaciuto vederti in lacrime, si vince e si perde"

NBA - i risultati della notte : Leonard fa 41 - Beal 43 e tripla doppia : Toronto batte Washington dopo 2 overtime : Washington Wizards-Toronto Raptors 140-138 2OT La gara più interessante della prima serata italiana va in scena a Washington, dove i Raptors partono forte e sembrano poter chiudere i conti dopo un ...

NBA - risultati della notte : Doncic batte Anthony Davis - Toronto rimonta Miami : Dallas Mavericks-New Orleans Pelicans 122-119 Serviva una prestazione speciale per tornare a vincere dopo sei sconfitte consecutive e Luka Doncic non si è fatto trovare impreparato. Il favorito al ...

NBA 2019 - i risultati della notte (17 dicembre) : Denver batte anche Toronto - Simmons trascina Philadelphia - ok Indiana e Sacramento : Super sfida nella notte NBA, con le due numero uno di Western ed Eastern Conference che si affrontavano. A spuntarla è stata Denver, che ha superato per 95-86 Toronto al termine di un match che si è deciso nell’ultimo quarto, che ha visto i padroni di casa realizzare un parziale di 27-14. Per i Nuggets è il terzo successo consecutivo e la conferma della vetta ad Ovest grazie soprattutto ai 26 punti e 9 rimbalzi di Nikola Jokic. Toronto, al ...

Toronto batte anche Golden State : Continua la marcia di Toronto. Nella notte Nba i Raptors passano in casa di Golden State, 93-113, e consolidano il primato in Eastern Conference. A spingere i canadesi, sempre privi dell'infortunato ...

NBA 2019 - i risultati della notte (8 Dicembre) : Golden State supera Milwaukee - Brooklyn batte Toronto nella Juventus Night - gli Spurs di Belinelli superano i Lakers : Dieci partite nella notte NBA. La scontro più atteso era quello tra i Milwaukee Bucks e i Golden State Warriors. Ad imporsi sono stati i campioni in carica per 105-95 grazie ai 40 punti degli Splash Brothers (20 punti sia per Curry sia per Thompson), mentre ai padroni di casa non bastano i 22 punti e 15 rimbalzi di Giannis Antetokounmpo. Per Golden State è la terza vittoria consecutiva e la vetta della Western Conference è ormai quasi ...