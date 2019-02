Domenica Live | Barbara D' Urso oggi non va in onda

Barbara D'Urso - domani Domenica Live non andrà in onda : ecco cosa è successo : e assenti dalla televisione. C'è un giallo sulla puntata di Domenica Live di domani, Domenica 10 febbraio, che non andrà in onda su . Ufficialmente la presentatrice ha spiegato, durante l'ultima ...

Barbara D'Urso e la gaffe con Bocelli a Domenica Live : 'Vedrai con i tuoi occhi - guarda' : Nel corso dell'ultima puntata andata in onda di ''Domenica Live'', Barbara D'Urso si è messa in collegamento con Andrea Bocelli poco prima dell'esibizione sul palco del Festival di Sanremo. La conduttrice, però, quasi certamente in modo inconsapevole, ha pronunciato delle parole che non sono certamente passate inosservate. Barbara D'Urso ha infatti fatto una gaffe con Bocelli dicendogli più volte: "Vedrai con i tuoi occhi quante sorprese, ...

Domenica Live - Barbara D'Urso massacra John Vitale : "E vieni pure qui a leccarmi il fondoschiena?" : Dopo la scoperta delle pesanti dichiarazioni del naufrago John Vitale contro Barbara D'Urso, la conduttrice di Canale 5 ha annunciato la sua - durissima - decisione: "Ci vediamo in tribunale. Quelle dichiarazioni sono lesive della dignità di una donna, oltre che di una professionista", ha dichiarato

Barbara D'Urso : 'Domenica Live non andrà in onda questa settimana ma non per i competitor' : Quello che fino a poche ore fa era solo un rumors, un pettegolezzo non ancora confermato, si è trasformato in certezza. Domenica 10 febbraio il programma ''Domenica Live'' non andrà in onda e la conduttrice Barbara D'Urso ne ha spiegato i motivi. La padrona di casa, nel corso della messa in onda di ieri pomeriggio, ha rivelato che non c'entra nulla il confronto con i competitor. Se Domenica Live è stato sospeso per un giorno è solo perché è ...

Ascolti Barbara D’Urso : record per Domenica Live senza la Venier : Domenica Live: Barbara D’Urso segna il record d’Ascolti nel nuovo orario Anche ieri pomeriggio è andata in onda una puntata di Domenica Live ricca di esclusiva e questa mattina Barbara D’Urso raccoglie e porta a casa un bel risultato. La conduttrice è riuscita a battere la concorrenza: a guardare il contenitore del dì festivo della rete ammiraglia del Biscione sono stati 2.846.000 telespettatori pari al 16,5% di share e nella ...

Domenica Live - trionfo per Barbara D'Urso su Canale 5 : asfaltata La Prima Volta di Cristina Parodi : Semplicemente record. La Domenica Live di Barbara D'Urso , nella puntata del 3 febbraio in onda su Canale 5, fa bottino pieno in termini di share: la Prima parte di trasmissione raccoglie davanti allo ...

A Domenica Live del 3 febbraio 2019 si affronta nuovamente il tema del cannagate dopo la querela di Francesco Monte ai danni di Eva Henger Oggi, a Domenica Live, si è tornato a parlare,

Domenica Live - Paola Caruso e l'emozione per la lettera della madre naturale : Paola Caruso,a Domenica Live, evidentemente emozionata, ascolta il testo della lettera di una donna che dice di essere la sua madre naturale. A scrivere alla trasmissione, in realtà, è...

