Berlinale 2019 : THE GOLDEN GLOVE - La recensione : Che Fatih Akin fosse un regista ampiamente sopravvalutato lo avevamo ormai capito da tempo. Certo però che negli ultimi lavori sembra quasi voler mettere in mostra tutta la sua meschinità e immoralità nei confronti dei personaggi e delle storie che racconta. The GOLDEN GLOVE, in concorso alla 69esima edizione della Berlinale, non è da meno.

Berlinale 2019 : GRACE A DIEU - La recensione : Con Grâce à DIEU, in concorso alla 69esima edizione del Festival internazionale di Cinema di Berlino, François Ozon scava nel fango per portare alla luce l’altra faccia dell’allegra e compiaciuta laicité francese, dando contro alla retorica del “risolviamola tra di noi” e al potere mistificante delle istituzioni. È il 2016 e Alexandre (Melvin Poupaud) viene a sapere che Bernard Preynat, il prete della parrocchia Saint-Luc di Lione ...

Berlinale 2019 : ONDOG e SYSTEM CRASHER - Le recensioni : ONDOG, di Wang Quan'an (Concorso) Si presenta sicuramente come un progetto coraggioso e interessante questo ONDOG, diretto dal cineasta cinese Wang Quan'an che qui a Berlino aveva trionfato tempo fa con Il matrimonio di Tuya (2006). Nella steppa mongola viene ritrovato il cadavere di una donna. La polizia deve cercare di mantenerlo intatto prima di tutti gli accertamenti del caso ma le bestie feroci di notte raramente hanno rispetto per le ...

Berlinale 2019 : THE KINDNESS OF STRANGERS - La recensione : Lone Scherfig non ha mai nascosto la sua vena sentimentale e melodrammatica. Basti pensare ai suoi successi più celebri, come An Education (2009) o One Day (2011) per comprendere con quale tonalità di cinema e di stile avremo a che fare. The KINDNESS of STRANGERS, film d'apertura alla 69esima Berlinale, chiaramente non è da meno.

Berlinale 2019 - dal 7 al 17 febbraio : il programma : Prende il via il 7 febbraio la 69esima edizione della Berlinale, con un programma decisamente interessante. Tra i film più attesi c'è il nostro La paranza dei bambini, attesissimo adattamento del romanzo di Roberto Saviano, ma anche i nuovi lavori di François Ozon, Agnès Varda, Zhang Yimou e André Techiné, senza contare i passaggi dietro la macchina da presa di attori come Jonah Hill, Chiwetel Ejiofor, Casey Affleck. Ecco ...

Berlinale 2019 : Lone Scherfig non ha mai nascosto la sua vena sentimentale e melodrammatica. Basti pensare ai suoi successi più celebri, come An Education (2009) o One Day (2011) per comprendere con quale tonalità di cinema e di stile avremo a che fare. The Kindness of Strangers, film d'apertura alla 69esima Berlinale, chiaramente non è da meno.

Berlinale 2019 - dal 7 al 17 febbraio : il programma : Prende il via il 7 febbraio la 69esima edizione della Berlinale, con un programma decisamente interessante. Tra i film più attesi c'è il nostro La paranza dei bambini, attesissimo adattamento del romanzo di Roberto Saviano, ma anche i nuovi lavori di François Ozon, Agnès Varda, Zhang Yimou e André Techiné, senza contare i passaggi dietro la macchina da presa di attori come Jonah Hill, Chiwetel Ejiofor, Casey Affleck. Ecco ...