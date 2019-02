YouTube per Android si aggiorna e si prepara a supportare i video offline in Full HD

“Aggiungi a playlist” di YouTube Music ora funziona per gli album e le altre playlist : YouTube Music ha modificato il pulsante "Aggiungi a playlist", che ora funziona anche per gli album e per le altre playlist. L'articolo “Aggiungi a playlist” di YouTube Music ora funziona per gli album e le altre playlist proviene da TuttoAndroid.

YouTube continua a testare Esplora per ampliare i vostri orizzonti : YouTube sta ampliando il test della sua funzione "Esplora", un nuovo strumento di scoperta introdotto nell'applicazione per iPhone lo scorso anno L'articolo YouTube continua a testare Esplora per ampliare i vostri orizzonti proviene da TuttoAndroid.

YouTube considera la rimozione del pulsante “Non mi piace” per combattere lo spam : YouTube sta valutando alcuni modi per combattere l'uso improprio del suo pulsante "Non mi piace" sui video nel tentativo di contrastare lo spam che può danneggiare il canale del creatore. Tom Leung, direttore della gestione del progetto di YouTube, ha affrontato il problema della molestia tramite dislike in un recente video di "Creator Insider" in cui parla di alcune idee che potrebbero essere più o meno efficaci. L'articolo YouTube considera ...

YouTube Music è finalmente disponibile per gli altoparlanti Sonos : Ottima notizia per tutti coloro i quali hanno deciso di abbonarsi a YouTube Music: da oggi sarà possibile ascoltare la Musica riprodotta dalla piattaforma di streaming direttamente negli altoparlanti Sonos. Sonos Inc. è una delle più importanti aziende americane di sistemi di altoparlanti e componenti hi-fi. L’assenza della compatibilità con YouTube Music era sicuramente importante, […] L'articolo YouTube Music è finalmente ...

WhatsApp Web ottiene il supporto ai video Picture-in-Picture per Facebook - YouTube - Instagram e Streamable : Un nuovo aggiornamento per WhatsApp Web è in rolluot e porterà il servizio alla versione 0.3.2041. L'aggiornamento introduce nuovi miglioramenti e correzioni di sicurezza e soprattutto la modalità per i video Picture-in-Picture con supporto per Facebook, YouTube, Instagram e Streamable. L'articolo WhatsApp Web ottiene il supporto ai video Picture-in-Picture per Facebook, YouTube, Instagram e Streamable proviene da TuttoAndroid.

YouTube per Android riordina l’elenco con le varie risoluzioni dei video : YouTube ha introdotto una piccola novità per l'applicazione Android che dovrebbe rendere più semplice la vita agli utenti. Scopriamo quale L'articolo YouTube per Android riordina l’elenco con le varie risoluzioni dei video proviene da TuttoAndroid.

Come bloccare video su YouTube per bambini : Ormai l’utilizzo dello smartphone da parte dei bambini è sempre più frequente, soprattutto per vedere video su YouTube. A questo punto risulta necessario impedire ai vostri figli di accedere a filmati inadatti a loro. Per leggi di più...

Ivano Fossati : "Prima la musica era letteratura. Con YouTube e Spotify è diventata il carburante per i cellulari" : Non molto tempo fa Ivano Fossati ha detto basta: ai concerti, alle promozioni, alle apparizioni tv. E ora, a distanza di qualche anno, il cantante ligure è tornato a parlare lunga intervista rilasciata a Walter Veltroni per il Corriere della Sera. A partire proprio da quell'addio alla musica, almeno da quella pubblica:"Quando ho preso la decisione molti dicevano: "Ma sei sicuro di quello che stai per fare?". L'unica cosa che mi è ...

Amazon - Apple - YouTube e altre : violazione al GDPR per 20 miliardi di euro : Noyb, un’organizzazione no profit che tutela la privacy e che si concentra su questioni di privacy commerciale a livello europeo, ha presentato dieci denunce per violazione al GDPR, all’Autorità per la protezione dei dati austriaca, [...]L'articolo Amazon, Apple, YouTube e altre: violazione al GDPR per 20 miliardi di euro è stato pubblicato su PantareiNews da Gianni Fiore

SIERVAS - LE SUORE ROCK/ Video - da YouTube all'esibizione per il Papa a Panama : SIERVAS, le SUORE ROCK: Video. Da YouTube all'esibizione per il Papa a Panama. Le ultime notizie sulle 'sorelle', nuovo fenomeno del web

Bird Box - YouTube vieta video con sfide pericolose : ultima follie ad alto rischio dopo il film con Sandra Bullock : Con i buoi già lontanissimi, Youtube cerca di chiudere la porta della stalla mettendo un freno ai video di sfide che impazzano sul web e che mettono a rischio l'incolumità delle persone. Vedi gli ...

Bird Box - YouTube vieta i video con sfide pericolose : l'ultima follia ad alto rischio dopo il film con Sandra Bullock : Con i buoi già lontanissimi, Youtube cerca di chiudere la porta della stalla mettendo un freno ai video di sfide che impazzano sul web e che mettono a rischio l'incolumità delle persone. La ...

YouTube vieta i video con sfide pericolose : l'ultima modo ad alto rischio dopo il film Bird Box : Con i buoi già lontanissimi, Youtube cerca di chiudere la porta della stalla mettendo un freno ai video di sfide che impazzano sul web e che mettono a rischio l'incolumità delle persone. La ...

Bird box challenge - YouTube vieta i video delle sfide pericolose : Bird Box YouTube ha aggiornato le norme della community a seguito dell’upload sulla piattaforma dei video di bravate pericolose. L’ultima in ordine di apparizione è la Bird box challenge, che consiste nello svolgere attività quotidiane mentre si è bendati, come i protagonisti dell’omonimo film su Netflix. Una bravata che ha provocato anche un incidente d’auto. L’hanno preceduta la Tide pods challenge, che prevedeva ...