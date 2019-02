Tributo teatrale a Massimo Troisi con “Mò me lo segno” e un raduno con i Postini

romadailynews

(Di sabato 9 febbraio 2019)a 25 anni dalla sua scomparsa. Spettacolo “Mò me lo. Un atto d’amore dovuto. Teatro delle Muse dal 14 febbraio al 3 marzo 2019Debutto con la partenza di una ciclo-pedalata deiSalva-Cuore per la consegna di buste rosse con versi d’amore di Neruda e un vademecum, redatto da esperti cardiologi, per una corretta prevenzione, un mito senza tempo, scomparso a soli 41 anni, il giorno dopo aver terminato le riprese del film “Il Postino” che, nonostante l’affaticamento dovuto alla malattia congenita al cuore, aveva fortemente deciso di girare. E proprio a questo suo ennesimo capolavoro cinematografico è parzialmente dedicato lo spettacolo “Mò me lo, una 25 anni dalla sua dolorosa perdita, reso dal regista e drammaturgo Geppi Di Stasio (che ha vissuto per anni a San Giorgio a Cremano) e prodotto da Trepareti, in scena al ...