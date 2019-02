Se non segni, è colpa tua. Il Napoli non ha ancora il killer instinct

ilnapolista

(Di sabato 9 febbraio 2019) Ilha giocato la sua partita a Firenze. Ma ha pareggiato. E ha pareggiato perché non ha segnato. E se non, alla fine laè tua. Non ci accodiamo a processi, non è il caso di farne. Ma il gol è una componente fondamentale del gioco del calcio. È il gol che fa la differenza. E stasera ilha fallito due occasioni con Mertens (una clamorosa(, una con Callejon, una con Insigne, una con Zielinski (ottima la parata di Lafont) e quella finale con Milik. Incredibile. Da solo davanti alla porta, in scivolata.Quindi va bene, come abbiamo fatto, elogiare la prestazione. Elogiare ilsenza Albiol e senza Hamsik. Contro un’ottima Fiorentina. Ma bisogna avere la cattiveria delle squadre determinate. La cattiveria delle squadre che vogliono sportivamente uccidere l’avversario. L’. È una componente fondamentale del gioco del calcio. ...