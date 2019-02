Opel | è festa per i 120 anni Con le luci nel futuro

Gambarie in festa per le nuove piste Telese e 'Nino Martino'. Cannizzaro ricorda : 'progetto finanziato da ScOpelliti nel 2013' [FOTO] : Adesso, grazie a Gambarie la Calabria detiene uno dei comprensori sciistici del Paese più efficiente in assoluto e, nota eccelsa, inserito in un ambiente paesaggistico unico al mondo, dove mare e ...