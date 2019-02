Bussetti a studenti e prof del Sud | più fondi? Impegnatevi di più

Bussetti a insegnanti e studenti del Sud : "Fondi? No - impegnatevi di più" | Ira presidi - M5s : "Si scusi" : Le parole del ministro dell'Istruzione, in visita ad Afragola, in provincia di Napoli, scatenano la bufera. Boccia (Pd): "Interpellanza in Parlamento"

Il ministro Bussetti a insegnanti e studenti del Sud : “Impegnatevi di più”. La rivolta del M5s : Il ministro dell'Istruzione, Marco Bussetti, finisce al centro della polemica dopo le sue dichiarazioni sulla scuola e sul Sud Italia: "Ci vuole l’impegno del Sud, vi dovete impegnare forte. Più fondi? No, più impegno: lavoro, sacrificio, impegno, lavoro e sacrificio", afferma il ministro spiegando come si può recuperare il gap con il Nord.Continua a leggere

Bussetti a professori e studenti del Sud : "Lavorate di più" . Sdegno del M5S : "Parole inaccettabili" : "Per colmare il gap con le scuole del Nord, più sacrifici non più soldi". Presidi e sindacati insorgono: "Affermazioni razziste e offensive, non siamo nullafacenti". Polemica dal Pd a Fi: "Il ministro chieda scusa"

Lega e FI : via il cellulare per docenti e studenti |Il ministro Bussetti dice no : ok all'uso didattico : Il ministro dell'Istruzione, in quota leghista, non vede di buon occhio l'iniziativa bipartisan che prevede il “divieto di utilizzo del cellulare e di altri dispositivi elettronico-digitali nei luoghi e negli orari dell’attività didattica”.

Ministro Bussetti : “Per gli studenti bulli punizioni più severe - Miur si costituirà parte civile” : Il Ministro dell'Istruzione Marco Bussetti, che ha detto che il Miur è pronto a costituirsi parte civile nei casi di aggressioni ai docenti da parte degli studenti violenti. Inoltre ha annunciato che sarà presentata una proposta di legge per rendere obbligatoria l'educazione civica, "dalla scuola d'infanzia fino alla secondaria di secondo grado". .Continua a leggere

Vacanze di Natale - ministro Bussetti ai professori : 'Meno compiti a casa per gli studenti' : Per le Vacanze di Natale 2018/2019 ci saranno meno compiti assegnati dai professori agli studenti, che saranno così autorizzati a trascorrere più tempo a casa insieme alle proprie famiglie durante le due settimane di pausa dalle attività scolastiche. Ad annunciare la svolta (culturale più che politica) che prenderà forma attraverso un'apposita circolare per i dirigenti delle scuole in arrivo nei prossimi giorni, è stato il ministro ...

