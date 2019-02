Allegri | ' Dybala caso chiuso E' tornata la BBC'

Calciomercato Juventus : secondo Pistocchi Dybala sarà venduto - avrebbe rotto con Allegri : Continuano ininterrottamente le voci su una possibile partenza di Paulo Dybala dalla Juventus. L'attaccante argentino quest'anno sta notevolmente soffrendo la presenza di Cristiano Ronaldo che lo sta costringendo a giocare molto lontano dalla porta, e questa situazione sta incidendo notevolmente sul rendimento del giocatore, mentre il campione portoghese è attualmente il capocannoniere della squadra. Dybala avrebbe più volte manifestato un certo ...

Juventus - Allegri : “Dybala ha chiesto scusa. Sulla formazione…” : Juventus Allegri – Alla vigilia della sfida esterna contro il Sassuolo, Massimiliano Allegri ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa. Il tecnico toscano ha inizialmente voluto parlare di Dybala, uscito dal campo nell’ultima partita dopo la sostituzione: “Ha chiesto scusa, com’era giusto che facesse da ragazzo intelligente qual è. La società gli ha dato responsabilità […] L'articolo Juventus, Allegri: ...

Probabili formazioni 23 giornata : Allegri rilancia Dybala : Probabili formazioni 23 giornata – Nemmeno il tempo di archiviare la 22° giornata del massimo campionato italiano, conclusasi lunedì con i posticipi Frosinone-Lazio e Cagliari-Atalanta, che già giovedì 8 febbraio alle 20.30 con in match Lazio-Empoli è partita la 23° giornata proseguita ieri sera con il secondo anticipo della settimana Chievo-Roma. Oggi e domani il resto del programma. […] L'articolo Probabili formazioni 23 giornata: ...

Clamoroso Pistocchi : “Dybala ha rotto con Allegri. La Juve lo venderà” : Maurizio Pistocchi intervenuto ai microfoni di “Radio CRC”, ha colto l’occasione per sottolineare il suo punto di vista sul possibile addio di Paulo Dybala ai colori bianconeri. Il noto giornalista è certo e ha così ammesso: “La Juventus ha in programma a giugno di vendere Paulo Dybala: informazione certa, l’hanno offerto a svariati club, perché in rottura con […] More

Juventus - Allegri riprende Dybala : l'argentino si è scusato anche con i compagni : Sabato sera, nella partita che la Juventus ha giocato contro il Parma, Paulo Dybala si è reso protagonista di un gesto che non ha fatto molto piacere al mondo bianconero. Infatti, l'argentino, quando Massimiliano Allegri ha fatto entrare in campo Emre Can al posto di Federico Bernardeschi, ha lasciato il campo per entrare direttamente negli spogliatoi nonostante la sfida non fosse ancora finita. Questo gesto di Dybala non è piaciuto alla Juve e ...

Juventus - Allegri cerca l'intuizione giusta per far esplodere l'attaccante Dybala : Da martedì pomeriggio, la Juventus ha iniziato a mettere nel mirino il match contro il Sassuolo. Per i bianconeri i giorni per preparare il match contro i neroverdi sono molti e per questo motivo Massimiliano Allegri ha voluto impartire un paio di direttive su suoi ragazzi. Infatti, il tecnico livornese vuole che la sua squadra ritrovi la compattezza in difesa. Ma l'allenatore della Juve potrebbe voler cercare anche la giusta chiave per far ...

Allegri : 'Abbiamo accontentato chi vuole il bel gioco - Dybala avrà avuto freddo' : Ieri sera, all'Allianz Stadium, la Juventus ha pareggiato con il Parma per 3-3. I padroni di casa inspiegabilmente hanno subito la rimonta avversaria, in quella che doveva essere la partita del riscatto, dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia. I bianconeri sono andati in vantaggio nel primo tempo con Cristiano Ronaldo, poi nella ripresa Daniele Rugani ha segnato la rete del raddoppio. Il Parma non si è fatto attendere ed ha risposto con il ...