Viareggio | calci e pugni a donna per rapinarla | fermato straniero

(Di venerdì 8 febbraio 2019) Aggredisce unaperma rischia di essere linciato da alcuni passanti che, dopo aver assistito alla scena, sono intervenuti in difesa della vittima. A compiere l"atto criminale, avvenuto intorno alle 18 di ieri in via Rosmini a, è stato un giovaneimmediatamente arrestato dalla polizia.L"immigrato ha notato una signora impegnata a scaricare della legna dalla sua auto e, pensando ad una preda facile, le si è avvicinata alle spalle per, poi, sferrarle un pugno in testa che l"ha fatta cadere a terra.Il ragazzo, poi, l"ha presa con violenza per i capelli per portarle via la borsa. Ma la sua furia non si è placata lì. Infatti, in un crescendo di choccante violenza, ha iniziato a prendere lanello stomaco e al viso.La scena non è passata inosservata. Alcuni passanti, con grande coraggio, sono intervenuti in difesa della vittima bloccando ...