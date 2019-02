Spagna | scontro tra treni | ci sarebbero un morto e otto feriti

Blastingnews

(Di venerdì 8 febbraio 2019) Un bruttissimo incidente ferroviario si è verificato questo pomeriggio in, precisamente tra le località di Manresa e Sant Vicenc de Castellet, sulla linea R4, non lontano da Barcellona, in Catalogna. Sono ancora ignote le cause che hanno portato al disastro, il secondo che si verifica su questa linea negli ultimi mesi. A novembre scorso infatti, un altro convoglio è deragliato nei pressi di Vacairres. In quell'occasione, a causare l'incidente, fu uno smottamento del terreno causato dalla pioggia abbondante, caduta in quel periodo nella zona. Una persona rimase uccisa, e 49 furono i. Quest'oggi, intorno alle 18:20, al 112 è arrivata una chiamata d'emergenza da parte di un passeggero del treno che ha allertato le autorità. La notizia è apparsa sul quotidiano El Pais.Si parla di unAl momento il bilancio parla di une almeno. I ...