Rose viola | testo Sanremo e significato canzone di Ghemon

Tiziano Ferro ascolta Rose viola di Ghemon : “Sempre mitico”; il rapper : “Fa piacere - soprattutto da lui” (video) : Tiziano Ferro ascolta Rose Viola di Ghemon e la condivide tra le sue Instagram Story con il commento: "Sempre mitico". Nella giornata di ieri, in seguito ai primi ascolti delle canzoni del 69° Festival di Sanremo, il cantautore di Latina ha dimostrato di apprezzare in modo particolare uno dei brani in gara tra i Campioni: Rose Viola di Ghemon. In conferenza stampa, il rapper spende qualche parola per ringraziarlo ma racconta poco sul suo ...