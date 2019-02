Roma | Calabria FI | giunta in agonia perde ancora pezzi

Reggio Calabria : Lucio Dattola risponde in aula con saluto Romano - spunta il video : Presso la sede dell’aula del Consiglio di Reggio Calabria, nella mattinata di ieri, un consigliere comunale del partito politico Forza Italia della città avrebbe usato il saluto romano per rispondere all'appello del Segretario generale. Il gesto è stato sin da subito definito dal Primo cittadino Falcomatà inaccettabile. Dattola: saluto romano in aula, ripreso da una videocamera La vicenda che ha lasciato senza parole il sindaco Giuseppe ...

Roma-Reggio Calabria - Udicon accusa Trenitalia : "In ritardo quasi l'80% dei Frecciargento" : Una tratta sotto accusa per ritardi endemici. E la richiesta di un tavolo tecnico insieme al Ministero e all'autorità per i trasporti per discutere della questione. L'associazione di consumatori ...

Milan - diluvio di squalifiche dopo la Supercoppa : un turno a Gattuso - Kessiè - Calabria e Romagnoli : La trasferta di Gedda costa cara al Milan. Il giudice sportivo Gerardo Mastrandrea ha squalificato per una giornata il tecnico Rino Gattuso "perché, al termine della gara, con fare minaccioso, in prossimità del direttore di gara, contestava urlando una sua decisione, nonché per avere successivamente

Volo d’emergenza dell’Aeronautica Militare da Reggio Calabria a Roma per un bimbo di 2 anni in imminente pericolo di vita nella Notte di San Silvestro : Non si ferma neanche per l’ultimo dell’anno l’attività dell’Aeronautica Militare a favore della collettività: un Falcon 50 del 31° Stormo di Ciampino è in Volo in questo momento verso Reggio Calabria, dove imbarcherà un bambino di due anni in imminente pericolo di vita a causa di una grave insufficienza cardio respiratoria. L’aereo con a bordo il piccolo, accompagnato dalla mamma, dal papà e da un medico, farà successivamente ritorno sullo scalo ...

Calabria : solidarietà a carabiniere aggredito a Roma : Roma – “Piena solidarietà al carabiniere aggredito tra giovedì e venerdì a Roma da un gruppo di ultras. Ci auguriamo che quanto prima i responsabili di questo gesto inqualificabile vengano identificati e raggiunti da una punizione esemplare”. Lo dichiara la deputata di Forza Italia Annagrazia Calabria. “È indispensabile che si lavori a tutti i livelli per ripristinare il principio d’autorità e per far valere il senso del rispetto che è ...