optimaitalia

: Discutibile diffusione dell’audio #WhatsApp “PA PA PA belli a sintilli” sulla ragazza di Catania - GioPao9 : Discutibile diffusione dell’audio #WhatsApp “PA PA PA belli a sintilli” sulla ragazza di Catania - OptiMagazine : Discutibile diffusione dell’audio WhatsApp “PA PA PA belli a sintilli” sulla ragazza di Catania… -

(Di venerdì 8 febbraio 2019)Un autentico tormentone quello di "Pa pa pa a Sintilli", strofa tratta da un messaggio audiomolto "sui generis" che unasiciliana pare aver inviato al proprio fidanzato. Un contenuto se vogliamo abbastanza colorito, ma soprattutto privato, in linea con quello che in tanti tra noi abbiamo inviato al nostro partner. almeno una volta nella vita. Questione dunque delicata, perché chiunque un domani potrebbe trovarsi nella medesima situazione di questadi Catania. Vicenda a primo impatto divertente, ma i cui effetti vengono anche qui sottovalutati dal popolo dei social.Senza voler fare la morale al pubblico contemporaneo, è importante evidenziare che alimentare ladell'audiocon "Pa pa pa a Sintilli" è sbagliato. Ed il discorso vale anche per alcuni versi come "sai cosa voglio da te". Interessante ed apprezzabile l'approccio avuto giorni fa ...