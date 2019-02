Dal sogno di Modric al caso Perisic

Villetta travolta Dal fango - l'appello del superstite : "Io e mia figlia Asia abbiamo bisogno d'aiuto" : Giuseppe Giordano, l'uomo che la notte del 3 novembre scorso ha perso la sua famiglia a causa della esondazione del torrente...

Riabbraccia i suoi cani in ospeDale prima di morire : si avvera il sogno di Elvio : 'Il Signor Elvio ieri ci ha lasciato, ma siamo lieti di essere riusciti ad esaudire il suo desiderio'. Così comincia il post dell'Asl di Imola. Un addio straziante, perché Elvio Donattini, malato ...

Berlusconi - 25 anni dopo : “Ritorno per salvarvi Dal M5S. L’Italia ha ancora bisogno di me” : Venticinque anni fa "scesi in campo per evitare che il Paese cadesse nelle mani di una sinistra ancora comunista. Oggi quella sinistra non esiste più, ma il mio senso di responsabilità mi induce ancora una volta a scendere in campo alle europee perchè di nuovo il Paese corre un pericolo molto grave" con il Movimento 5 stelle. Sono le parole del leader del Forza Italia nel suo videomessaggio.Continua a leggere

Australian Open – Superiorità imbarazzante - Djokovic schiaccia Pouille : contro NaDal sarà una finale da sogno : Novak Djokovic stacca il pass per la finale degli Australian Open: il tennista serbo supera senza problemi Pouille e raggiunge Nadal per l’ultimo atto del torneo Come da pronostico, Novak Djokovic raggiunge la finale degli Australian Open. La favola di Lucas Pouille, sorprendente semifinalista del torneo Australiano, si conclude di fronte al numero 1 al mondo, un ostacolo davvero troppo complicato da superare. In questo momento Djokovic ...

Pisa. Rete soliDale contro spreco alimentare in favore di chi ha bisogno : “Ringrazio tantissimo le associazioni di categoria che si stanno impegnando per creare una Rete solidale di commercianti di cui il

Il sogno di Laura prima di essere uccisa Dal padre : “Voglio aiutare tutti i cani e gatti del mondo” : Laura Russo è stata uccisa da suo padre nell'agosto del 2014: pochi mesi prima aveva scritto una lettera con i suoi sogni: "aiutare tutti i cani e i gatti maltrattati e abbandonati di tutto il mondo".Continua a leggere

La bicicletta in cui non c’è bisogno di peDalare : Cambiare la bicicletta e il modo in cui siamo abituati a pedalare costa fatica, e per qualcuno è diventato un’ossessione. L’ex videomaker statunitense Rodger Parker (ha lavorato in tv per 9 anni tra Abc e Cbs) ha investito molte delle sue risorse per creare NuBike, una bicicletta priva di catena che si snoda attorno al telaio in fibra di carbonio e una combinazione tra ruote, freni, manubri, sella e altre componenti a scelta del ciclista. Il ...

Avellino - gennaio caldo : Dal giallo-Alfageme al sogno-Palladino : Tra le nobili decadute del calcio italiano, fallite la scorsa estate e costrette a ripartire dai dilettanti, vi è l’Avellino. Inserito nel Girone G di Serie D, il club irpino deve sfruttare ciò che rimane di questa finestra di trattative per mettere a segno un colpo decisivo. Attualmente, infatti, la classifica dice 4° posto, a 7 punti dalla sorprendente capolista Lanusei. La corsa alla Serie C è impervia.Il mese di dicembre aveva già ...

Barcellona - AbiDal : «Boateng? Ciò di cui avevamo bisogno - mercato chiuso» : Barcellona - " Siamo felici di aver preso Boateng, cercavamo un giocatore di esperienza e che potesse reggere il livello delle nostre partite. Ha grande esperienza, lui sa bene quale sarà il suo ruolo ...

Elena - colpita al volto Dal pallone calciato da Cristiano Ronaldo : "Sogno un invito a cena" : La super tifosa della Juventus era all'Allianz Stadium lunedì sera: è stata colpita in pieno da un pallone calciato da...

Sconfitta Dalla malattia a 31 anni - prima di morire realizza un sogno : “Era il suo ultimo desiderio” : Si è spenta pochi giorni fa circondata dall’amore della sua famiglia Kaylea Callacher, 31enne britannica a cui un anno fa era stato diagnosticato un cancro all’intestino al quarto stadio. La sua storia ha commosso tutto il Regno Unito perché nonostante non sia riuscita a sconfiggere quel male terribile che l’aveva colpita, dopo aver ricevuto il verdetto peggiore dai medici – e cioè che non sarebbe sopravvissuta a lungo – prima di andarsene per ...

Buzzi fa il bis : Dal sogno all'incubo : La stagione è finita, c'è tempo per recuperare con calma, Lele si presenta al via della nuova coppa del mondo bello carico e fra discesa e superG ricomincia la sua paziente raccolta di punti ed ...

Sci alpino – Paura a Wengen per l’azzurro Buzzi : trasportato in ospeDale dopo una gara da sogno : gara della vita per Emanuele Buzzi, la una caduta dopo il traguardo rovina la favola dell’azzurro. Il 24enne italiano trasportato in ospedale gara interrotta a Wengen, in Svizzera, dove è in corso di svolgimento la discesa valida per la coppa del mondo maschile, per un infortunio all’azzurro Emanuele Buzzi che dopo aver tagliato il traguardo col sesto tempo è scivolato sotto i materassi di protezione a bordo pista con gli sci. ...

Creare stelle cadenti “a comando”? Dal 2020 in Giappone il sogno potrebbe diventare realtà [FOTO e VIDEO] : 1/7 Credit: ALE ...