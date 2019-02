Con ' L' Italia a mano armata' omaggio al maestro Franco Micalizzi

Bankitalia : scintille in Cdm - M5S stoppa Conferma Signorini a dg : Ma soprattutto alcuni hanno puntato il dito contro il ministro dell'Economia: 'non può pensare di fare il fenomeno senza passare prima dal nostro vaglio', si sfoga una fonte di governo grillina. Ma ...

SContro Italia-Francia - i commenti sulla pagina Facebook di Le Monde Contro Macron : “Il re si è arrabbiato” : “Gli italiani sono morti dal ridere”. E ancora: “Come distrarre l’attenzione quando si è incapaci”. Ma pure: “Il re si è arrabbiato”. E: “Fino a dove si può arrivare a questo punto?”. Chiudono: “Non gli facciamo la guerra, sono nostri amici anche se sono governati momentaneamente da dei fascisti”. Più di ventiquattro ore dopo lo strappo diplomatico tra Italia e Francia, con il ...

Bankitalia - Tria e la Lega vogliono riConfermare il vicedirettore generale : Di Maio e M5s frenano : La conferma del vicedirettore generale di Bankitalia è il nuovo fronte che incendia i rapporti tra M5s e Lega. Giovedì in Consiglio dei ministri Luigi Di Maio si è opposto al via libera a Luigi Federico Signorini, sostenuto – oltre che da via Nazionale – dal ministro del Tesoro Giovanni Tria e dalla Lega. L’incarico di Signorini scade l’11 febbraio e il 16 gennaio scorso il Consiglio Superiore di Via Nazionale aveva proposto la sua ...

Emmanuel Macron Contro l'Italia Sergio Mattarella furioso Con Giuseppe Conte : la telefonata - mossa disperata : Una "grave, inutile e dannosa crisi diplomatica". Il retroscena dal Quirinale di Repubblica dipinge un presidente Sergio Mattarella preoccupato e arrabbiato con il governo per lo scontro inaudito con la Francia. Prima ancora che il presidente francese Emmanuel Macron inasprisse le tensioni, facendo

Fed Cup – Italia - Tathiana Garbin suona la carica : “Svizzera forte - ma noi Con Errani e Giorgi in più” : Tathiana Garbin, capitana dell’Italia di Fed Cup, analizza la situazione delle azzurre alla vigilia della sfida contro la Svizzera: con Errani e Giorgi in più le elvetiche non fanno paura Nella mattinata di domani, l’Italia femminile affronterà la Svizzera nella sfida di Fed Cup valevole per il World Group II. Un match delicato per le azzurre, contro avversarie giovani ma con una grande tradizione alle spalle. Tathiana Garbin, ...

"Dall'Italia bloody nose a Macron E' debole - alla fine verrà sConfitto" : Appena risponde al telefono e capisce che la chiamata arriva dall'Italia esordisce con una lunga risata e afferma con classico humor britannico: "I francesi ritirano l'ambasciatore dal vostro Paese! Non accadeva dal 1939, siete davvero cattivi voi italiani!" Segui su affaritaliani.it

Poste Italiane assume : si selezionano Consulenti finanziari e commerciali in tutta Italia : Poste Italiane rappresenta una delle più grandi aziende del nostro Paese e conta circa centotrentamila dipendenti. Attraverso duemila centri di distribuzione od oltre dodicimila uffici postali, si occupa di servizi nel settore della corrispondenza, della logistica, dei servizi finanziari e assicurativi. In attuazione del progetto "Deliver 2000", Poste Italiane è attualmente alla ricerca di risorse giovani, da inserire nell'area finanziaria e ...

Crisi Italia-Francia - Salvini : “Lavoriamo insieme”. Castaner : “Non mi faccio Convocare da nessuno” : Il ministro degli Interni Matteo Salvini aveva invitato l'omologo francese Castener: "Mettiamo sul tavolo i dossier che ci riguardano, smettiamo di parlare e lavoriamo". Il ministro francese: "Non mi faccio convocare da nessuno. Il dialogo è costante tra noi, bisogna fare in modo che sia rispettoso"Continua a leggere

L'inContro sulla Tav tra Italia e Francia slitta a data da destinarsi. La commissione Ue vuole una decisione prima delle Europee : L'incontro tra i due ministri si allontana, tra i tecnici non vi è stato alcun contatto e una soluzione si allontana. La prossima settimana il titolare del dicastero dei Trasporti Danilo Toninelli avrebbe dovuto discutere del futuro della Tav con la sua omologa Elisabeth Borne ma, per il momento, dagli uffici di Porta Pia la richiesta del faccia a faccia non è stata ancora inoltrata. E la scelta, da parte della Francia, di ritirare ...

Tiro Con l’arco - i Convocati dell’Italia per gli Europei indoor. Saranno 24 gli italiani in gara a Samsun : Sono stati diramati i convocati dell’Italia per i prossimi Europei indoor di Tiro con l’arco, che si terranno a Samsun, in Turchia, dal 25 febbraio al 3 marzo. Prima di volare in Turchia però gli azzurri parteciperanno ai campionati Nazionali di Rimini, in programma dal 22 al 24 febbraio e poi prenderanno parte alla 17ma edizione della rassegna continentale. Nella scorsa edizione, disputata nel 2017 a Vittel, in Francia, gli azzurri ...

European Best Destination 2019 : Budapest la città da scoprire quest'anno. Italia terza Con Monte Isola : A settembre, infatti, Braga ospita la 'Notte bianca' più lunga del vecchio continente: 48 ore non-stop di musica, balli, arte, spettacoli e divertimento. Braga, Portogallo,, seconda Ed eccoci a noi. ...

Perché Brunetta vede il baratro per l'eConomia italiana : Roma, 8 feb., askanews, - Il baratro per l'econommia italiana, per sintetizzare. E' quello che vede Renato Brunetta, responsabile Fi per la politica economica. Ecco, di seguito, il suo punto di vista. ...