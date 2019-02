Al lancio Anthem non avrà una chat testuale

Niente chat testuale per Anthem al lancio : BioWare ha confermato, tramite uno degli sviluppatori di Anthem, che il titolo non offrirà la possibilità di comunicare con altri giocatori mediante una chat di gioco, riporta VG247.La chat testuale è stata richiesta molto da un grandissimi quantità di giocatori negli scorsi giorni, ma la questione, vagliata dal team di sviluppo, è stata bocciata. A portare la triste notizia è Ben Irving, lead producer del gioco, mediante un post si Twitter.La ...

Anthem si mostra nel trailer di lancio : Anthem è distante solo un paio di settimane dal lancio. C'è molta curiosità intorno a questo atteso gioco ma anche un sacco di eccitazione. Per accrescere ancora di più questa eccitazione, ecco che EA ha pubblicato il trailer di lancio per il gioco.Come segnala Gamingbolt, il video mette in mostra le diverse abilità dei quattro Javelin, possiamo vedere varie sequenze di combattimento e, a quanto pare, le immagini sono piuttosto buone.Le demo di ...

Gli aggiornamenti post-lancio di Anthem introdurranno nuove aree ed eventi tra cui dei cataclismi : Tramite un recente annuncio sul suo blog, EA ha affermato che i contenuti post-lancio di Anthem verranno pubblicati tramite i cosiddetti "atti", ognuno dei quali introdurrà nuove aree, missioni, meccaniche di gioco e molto altro.Come riporta PC Gamer, una volta completato il gioco gli utenti potranno cimentarsi nei contenuti endgame, essi includono sfide (giornaliere,settimanali e mensili), nuovi contratti offerti da PNG e le Roccaforti, ovveor ...

EA pubblica la scaletta per il lancio di Anthem e Twitter non la prende bene : EA ha publbicato su Twitter il suo programma per il lancio di Anthem, provocando la reazione non propriamente positiva del popolo del social network.Come riporta VG247 infatti è stata svelata la scaletta contenente le diverse date di lancio del gioco, suddivise tra Accesso Anticipato, demo e pubblicazione ufficiale in negozio. Si tratta di uno schema, a prima vista, del tutto peculiare, come se l'intenzione fosse quella di rendere "un puzzle" ...

Anthem potrebbe includere una nuova regione esplorabile tra i contenuti post lancio : La VIP demo di Anthem è terminata ed è stata la prima volta che BioWare ha dato ai fan l'opportunità di testare il suo atteso gioco. Ci sarà un'altra demo il prossimo fine settimana, questa volta aperta a tutti gli interessati, prima del lancio del gioco il 22 febbraio.Come segnala Wccftech, in un'intervista pubblicata lo scorso venerdì su MMOGames.com, il produttore di BioWare, Scylla Costa, ha parlato dei contenuti post-lancio a cui gli ...

L'ottimizzazione di Anthem si protrarrà fin dopo il lancio del gioco : BioWare ha dichiarato che L'ottimizzazione di Anthem si protrarrà anche dopo il lancio e, come chiaramente visibile su Resetera, questa decisione non fa impazzire i giocatori.Come saprete infatti è stata da poco fatta provare una demo a chi ha preordinato il titolo e i problemi non sono certamente mancati. La demo di Anthem ha portato a galla una serie di problematiche di diverso tipo e molti fan hanno l'impressione che sarebbe consigliabile ...

Problemi Anthem Demo VIP - Bioware si farà perdonare con un regalo al lancio : Un weekend decisamente rovente quello appena trascorso per Anthem, il nuovo titolo targato Bioware pubblicato da Electronic Arts. Il merito è stato ovviamente della Demo VIP, la versione di prova che di fatto ha rotto gli indugi e ha consegnato un'edizione giocabile del titolo allo stuolo di fan trepidanti, che non hanno di certo perso tempo e, una volta terminato il download, si sono lanciati subito all'interno delle lande di gioco. Questo ...

Anthem potrebbe supportare il cross platform - ma non al lancio : Mentre la community non si aspettava che Anthem, il prossimo sparatutto online di Bioware, potesse supportare il cross platform, un breve tweet del lead producer, Ben Irving, potrebbe aver svelato un'interessante informazione.Come riporta Dualshockers, alla domanda sulla possibilità che la feature venga implementata, Irving ha semplicemente risposto: "non al momento del lancio".Quindi, lo sviluppatore sta dicendo che esiste una possibilità?Read ...

Anthem : Numerosi dettagli in vista del lancio : Anthem è ufficialmente entrato in fase GOLD, il lancio è fissato per il 22 Febbraio 2019 su PC, Xbox One e PS4 con la VIP DEMO prevista per il 25-27 Gennaio e 1-4 Febbraio, per maggiori informazioni su come accedervi, dove scaricarla, quanto pesa e cosi via dicendo, vi invitiamo a consultare il nostro articolo Anthem VIP DEMO: Download, Piattaforme, Date e Orari. Anthem: Tutto quello che c’è da sapere A seguire ...

Avremo presto notizie per i contenuti post lancio di Anthem : Abbiamo sentito parlare molto di Anthem negli ultimi tempi, ma per quanto riguarda il futuro post lancio del gioco non sappiamo ancora nulla.Come riporta VG247, BioWare ha annunciato che si sta preparando per parlarci del futuro del gioco un volta che sarà avvenuto l'atteso lancio sul mercato. I contenuti post lancio non tarderanno certo ad arrivare, e BioWare ne ce parlerà presto. Sebbene lo studio non abbia mai veramente affrontato ...