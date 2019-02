10 persone sono morte in un incendio nel centro di allenamento del Flamengo | a Rio de

Almeno tre persone sono morte nel crollo di un edificio di otto piani a Istanbul : Almeno tre persone sono morte nell’edificio di otto piani crollato martedì 6 febbraio a Istanbul, in Turchia. Altre 12 sono state state estratte vive dalle macerie: una di loro sarebbe in gravi condizioni. Non si sa con precisione quante persone siano

Gli stadi sono vuoti perché il calcio non dice più nulla della vita delle persone : L’aborto del senso sportivo Il calcio a Napoli è come Dio – è morto. Fosse nato in questi decenni, Nietzsche avrebbe scritto la sua Gaia Scienza a Fuorigrotta concludendo il suo celebre capitolo con: «E che cosa sono ancora questi stadi se non le tombe e i monumenti funerari del calcio?». Per dar contezza degli spalti vuoti si è preso in prestito quasi ogni argomento, forse mancando quello originario, un po’ per pudore, un po’ perché è ...

Il marito di Cécile Kyenge si candida con la Lega alle Comunali : “Sono persone perbene” : Il marito di Cécile Kyenge, eurodeputata Pd, ha annunciato che si candiderà con la Lega alle prossime elezioni Comunali in provincia di Modena. “Ho firmato per Salvini ai banchetti della Lega, entrerò in lista alle Comunali di Castelfranco Emilia, sono persone perbene quelli della Lega”. L’annuncio è stato fatto dallo stesso Domenico Grispino, marito della parlamentare Pd, a La Zanzara su Radio 24. “Ci sono le elezioni ...

In Cile sei persone sono state condannate per l’omicidio dell’ex presidente Frei Montalva - nel 1982 : In Cile sei persone sono state condannate per l’omicidio dell’ex presidente Frei Montalva, nel 1982. Quando fu ucciso, Montalva – che era stato presidente dal 1964 al 1970, quando fu eletto Salvador Allende – stava diventando il principale oppositore politico del dittatore Augusto

Domenica un piccolo aereo è precipitato su una casa in California - sono morte 5 persone : Domenica un piccolo aereo è precipitato su una casa a Yorba Linda, vicino a Los Angeles, in California,e nell’incidente sono morte 5 persone: il pilota dell’aereo e quattro persone che si trovavano nella casa. L’aereo, un Cessna 414A, è precipitato poco dopo

Roberto Fico a Che tempo che fa : “I migranti non sono sacchi di patate - le persone vanno sempre salvate e fatte sbarcare” : Roberto Fico, ospite a che tempo che fa di Fabio Fazio, su Rai1, sulla gestione dei migranti ha detto che “le persone vanno sempre salvate. Se ci sono persone che stanno male, considerato che non sono sacchi di patate, dopo un minuto devono essere fatti sbarcare”. Il presidente della Camera ha poi aggiunto: “Altra questione è quella politica, cioè fare la voce grossa con l’Europa, ma non bisogna lasciare le navi lontano ...

Gli animali sono persone o cose? La legge sta cambiando : Avvocati e difensori dei diritti degli animali affermano che è giunto il momento di cambiare questo argomento nei loro confronti, asserendo che è giustificato dalla scienza e dal crescente consenso ...

In Spagna 48 mila persone sono andate a vedere una partita femminile : Il nuovo record europeo di pubblico per una partita di calcio femminile è stato stabilito in Spagna, dove mercoledì sera 48.121 spettatori hanno assistito al quarto di finale di Coppa della Regina tra Athletic Bilbao e Atletico Madrid, allo stadio San Mame's. La tradizionale rivalità tra i baschi e le squadre della capitale ha favorito un'affluenza da big match della Liga maschile, con l'impianto da 53.000 posti quasi esaurito. ...

12 persone sono morte per il freddo e la neve negli Stati Uniti : Da sabato scorso almeno 12 persone sono morte a causa del freddo particolarmente intenso e della neve caduta abbondantemente nel Midwest degli Stati Uniti, dove si parla di “polar vortex”: alcune in incidenti provocati dal maltempo, altre per “l’esposizione diretta”

Uomini e Donne - Angela contro Gianni e Tina : "Non sono opinionisti - offendono le persone" : Angela arrabbiata con tutti. Questa la premessa della De Filippi prima di lanciare un filmato che riguarda la dama del trono Over."Quello che è successo è un colpo basso. Vorrei vedere lei (Tina, ndr) con tre figli se si metterebbe con un uomo che prende 700 euro al mese. Crede che farò dieci anni come ha fatto Gemma? Io ho una dignità, esigo delle scusa da parte di tutti e due"prosegui la letturaUomini e Donne, Angela contro Gianni e Tina: ...

Martina : innanzitutto ci sono persone e vite da salvare : Roma – “C’e’ un abisso tra il modo con cui abbiamo gestito noi il tema e chi soffia sul fuoco della paura. Per me innanzitutto ci sono le persone e le vite. Se arrivano persone che scappano da drammi come quelli che tutti noi abbiamo visto o ascoltato, tu prima di tutto le salvi. Poi dopo fai una battaglia in Europa, ma vera pero’, non propagandistica. Non come hanno fatto Salvini e di Maio con i loro amici ...