Una gara del 6 Nazioni a bordocampo | ora è possibile grazie a Sofan e DMax

Sci alpino - Dominik Paris : “La pista è bella e mi piace”; Christof Innerhofer : “Sarà Una gara con distacchi minimi” : Austria e Norvegia fanno la voce grossa nella prima prova della discesa maschile dei Mondiali ad Are. Matthias Mayer ha deciso di rifarsi in discesa e ha iniziato nel migliore dei modi in vista della gara che assegnerà le medaglie nella giornata di sabato. L’austriaco, infatti, ha sfogato la sua rabbia sulla pista Olympia e ha chiuso la prima prova (disputata su un tracciato che ha visto la partenza abbassata al livello del SuperG per il ...

Il furto del premio a Zingara di Iva Zanicchi? Una messinscena per lanciare Suburra 2 (Video) : Era tutta una farsa, una messinscena a cui, però, abbiamo creduto tutti. Va dato atto ad Iva Zanicchi di essere una brava attrice, e di aver saputo reggere il gioco su cui si è basata l'insolita clip pubblicata oggi da Netflix per promuovere la seconda stagione di Suburra, in uscita il 22 febbraio. Se non capite di cosa stiamo parlando, facciamo un passio indietro.Ad inizio settimana l'Aquila di Ligonchio aveva pubblicato sui social network ...

Achille Lauro a Sanremo 2019 : «Mai pensato alla gara come a Una mostra» : Sarà che fin da piccolo lo chiamavano per gioco Achille Lauro . Fatto sta che Lauro De Marinis, di quel soprannome ne fa il nome d'arte. Ventotto anni. Di Roma. Tre tatuaggi in faccia , tra cui quello ...

InfortUnati Lazio - le condizioni dopo la gara contro il Frosinone : Infortunati Lazio – Seduta mattutina per la Lazio che, alle ore 11:00, si è ritrovata sul campo Mirko Fersini per il primo allenamento dopo la gara di campionato contro il Frosinone. Lavoro di scarico per i calciatori utilizzati ieri da mister Simone Inzaghi, mentre il resto della rosa ha svolto un allenamento completo. Prima parte di seduta caratterizzata da messa in moto con la rosa al completo. I calciatori impiegati ieri dal ...

Sci alpino - Mondiali 2019. Mikaela Shiffrin dopo l’oro : “Una gara incredibile - sono troppo contenta : non pensavo di vincere in velocità” : Mikaela Shiffrin ha vinto il superG dei Mondiali 2019 di sci alpino, la statunitense ha trionfato sulla pista di Are (Svezia) e ha festeggiato una fantastica medaglia d’oro, la sua prima in velocità dopo aver messo tre sigilli consecutivi in slalom. La dominatrice della Coppa del Mondo si è imposta con appena due centesimi di vantaggio nei confronti di Sofia Goggia ed è così salita sul gradino più alto del podio, un trionfo da vera ...

Roma-Milan - le pagelle : De Rossi è Una garanzia - Schick oltre la sufficienza : ROMA Una partita col sentimento. Zaniolo trascina, Schick si sbatte. OLSEN 6 Prende il solito gol e nel finale una buona parata su Laxalt. Timido nelle uscite. KARSDORP 6,5 Di difendere non se ne ...

Napoli - il day after di Hamsik : «Abbiamo giocato Una grande gara» : Dopo le ultime roventi ore, al centro delle cronache azzurre per quel passaggio in Cina che è ormai dietro l'angolo, Marek Hamsik torna a parlare ai tifosi attraverso il suo sito...

Festival di Sanremo 2019. Il regolamento : come verrà decretato il vincitore? Tre giurie - il televoto - nessUna eliminazione nei cinque giorni di gara. Tutto quello che c’è da sapere : Il Festival di Sanremo 2019 si svolgerà, come ormai di consueto, sulla distanza delle cinque serate di gara con la distribuzione ormai canonica delle esibizioni. Nella prima giornata tutti i 24 cantanti e gruppi al via eseguiranno il loro pezzo inedito, nelle due sessioni successive ascolteremo 12 cantanti per serata, il penultimo giorno è dedicato ai duetti e agli arrangiamenti speciali dei pezzi e la finale di sabato ospiterà nuovamente tutti ...

Slittino - NEVE BENEDETTA! Sandra Robatscher vince ad Altenberg Una gara folle - Italia in trionfo dopo 23 anni! : Sandra Robatscher nella leggenda! L’altoatesina spezza un tabù che si protraeva da ben 23 anni e vince la tappa di Altenberg (Germania) valevole per la Coppa del Mondo di Slittino 2019. Un risultato strepitoso e storico (il successo di una atleta Italiana mancava addirittura dal 1996 con Gerda Weissensteiner a Sankt Moritz) reso possibile da una serie incredibile di eventi. La fitta nevicata che si è abbattuta sulla pista tedesca ha ...

MotoGp - a tutto Dall’Igna : “più armonia dopo l’addio di Lorenzo. Petrucci? Chi non ha mai vinto Una gara…” : Obiettivi importanti per la Ducati nella nuova stagione di MotoGp, il direttore generale del team di Borgo Panigale lancia il guanto di sfida La nuova stagione è ormai alle porte, la Ducati cresce bene e si prepara per la prima sessione di test collettiva del 2019 in programma in Malesia da mercoledì fino a venerdì. Una sessione importante per capire gli sviluppi della DesmosediciGP e valutare l’adattamento di Dovizioso e Petrucci, ...

Bergamo : 25enne uccisa in garage dall'ex compagno con Una coltellata al cuore - grave la sorella : E' successo a Curno. Fermato dai carabinieri l'uomo aveva aspettato la donna per poi colpirla a morte

Juve - Allegri : "Niente crisi - ci sta di toppare Una gara" : Dopo la cocente eliminazione dalla Coppa Italia, la Juve si rituffa in campionato. Allegri respinge le critiche. "Non c'è crisi, abbiamo perso una gara che si è incastrata male - ha detto - Nell'arco ...

Una sola voce per raccontare la gara - la novità Rai per le telecronache : Son i quarti di finale di Coppa Italia, sperimentato il telecronista unico, affiancato da due bordocampisti. Accantonato per ora il commento tecnico. L'articolo Una sola voce per raccontare la gara, la novità Rai per le telecronache è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Sci : Brignone ci sarà a Maribor - "Ho fatto passi in avanti - è Una gara importante" : Federica Brignone sarà al via del gigante femminile di Maribor, sesta prova stagionale di Coppa del mondo femminile di specialita'. La ventinovenne valdostana, che nella caduta di domenica scorsa ...