Sanremo | chitarrista dei Negrita | La classifica non mi piace | noi penalizzati

(Di giovedì 7 febbraio 2019) "Suonare per ultimi è penalizzante". Non c'è Festival disenza polemiche per la(parziale o finale). E stavolta a lamentarsi dei posizionamenti è ildei. "Poco ma sicuro, questanon mi", si è sfogato Drigo (pseudonimo di Enrico Salvi) in un post su Facebook, "E non misuonare per ultimo. È penalizzante. Facile, così.. per qualcun altro". Poi dà appuntamento ai fan al DopoFestival dove sarà ospite di Rocco Papaleo. Nelle varie serate del Festival, dal palco dell'Ariston viene mostrata di volta in volta unadiversa. Nella prima serata è stata diffusa quella della giuria demoscopica, che ha piazzato iin seconda fascia. Ieri, invece, nelle sue valutazioni la sala stampa ha messo la band aretina in ultima fascia.