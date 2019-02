Morbo di Alzheimer | sindrome di Down e di Asperger | le potenzialità dei giardini

Morbo di Alzheimer : alcune persone non hanno sintomi nonostante i danni al cervello. Ecco perché : Manifestano i segni dei danni causati dal Morbo di Alzheimer, ma non hanno sintomi sintomi. Questi soggetti sembrano essere immuni, nonostante nel loro cervello la malattia sia da tempo in azione. Questa curiosa condizione è stata osservata da un team di scienziati parte del Rush Memory and Aging Project: alcune persone colpite da Alzheimer non sviluppano sintomi e il loro segreto potrebbe essere la capacità di mantenersi attivi, forti e in ...