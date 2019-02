Lethal Weapon Damon Wayans è più sereno e non lascia più la serie

blogo

(Di giovedì 7 febbraio 2019)La produzione diil remake televisivo di Arma Letale, non è mai stata semplice. Forse per omaggiare il personaggio del detective Riggs, interpretato nel film da Mel Gibson, instabile e sopra le righe, ma lain onda su FOX e prodotta da Warner Bros (in Italia su Italia 1) ha avuto tre stagioni complicate.Prima il licenziamento del co-protagonista Clayne Crawford (interprete di Riggs) per comportamenti inappropriati, a tratti violenti o verbalmente aggressivi sul set, poi lo scorso ottobre il video in cui(Murtaugh) diceva di volerre laperchè stanco "Sono un 58enne diabetico, lavoro 16 ore al giorno... Come direbbe Roger Murtaugh, sono troppo vecchio per questa roba".è piùe nonpiù lapubblicato su TVBlog.it 07 febbraio 2019 11:05.