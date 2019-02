Decreto semplificazioni è legge

Le 30 misure previste dal Decreto semplificazioni che ha ottenuto il via libera alla Camera : È arrivato il via libera della Camera alla fiducia sul decreto semplificazioni con 310 sì, 245 no e un astenuto, in attesa del voto finale sul provvedimento che avverrà domani. Il voto di fiducia si ...

Decreto semplificazioni - al Senato sì alla fiducia : Disco verde in Aula alla Camera alla fiducia sul dl semplificazioni, passata con 310 sì, 245 no, e un astenuto. Il voto finale sul provvedimento avverrà domani.Ieri, quando il governo ha posto la questione di fiducia sul Decreto, a Montecitorio era scoppiata la bagarre, con le opposizioni all'attacco per quello che considerano un altro strappo istituzionale nei confronti del Parlamento. Era stato in particolare il Partito Democratico a gridare ...

Il governo pone la fiducia sul Decreto semplificazioni. E' bagarre alla Camera : Il provvedimento ha già avuto il via libera al Senato dopo l'altolà del Quirinale e la conseguente cancellazione di numerosi emendamenti. Pd e Forza Italia attaccano: 'Parlamento espropriato di ogni ...

Decreto semplificazioni - dalle trivelle agli Ncc : tutte le novità : MILANO - Dopo il via libera del Senato il Decreto semplificazioni arriva alla Camera blindato dalla fiducia posta dal governo . Un testo già asciugato dopo le perplessità del Colle sul provvedimento ...

Decreto semplificazioni - il governo pone la fiducia alla Camera : Il ministro per i Rapporti con il Parlamento Riccardo Fraccaro ha comunicato in aula alla Camera che il governo ha deciso di mettere la fiducia sul Decreto che contiene le misure in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la Pubblica Amministrazione. Il provvedimento – già approvato dal Senato – deve essere convertito in legge entro il 12 febbraio. La seduta è stata sospesa e indetta la conferenza dei capigruppo ...

Decreto semplificazioni 2019 : emendamenti e cambiamenti - le novità : Decreto semplificazioni 2019: emendamenti e cambiamenti, le novità Dopo una lunga istruttoria nelle Commissioni riunite per gli Affari Costituzionali e Lavori Pubblici, il Senato ha approvato il c.d. Decreto semplificazioni (Decreto-legge n. 135 del 14 dicembre 2018, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione). Si tratta di un provvedimento corposo e per molti ...

Autisti Ncc contro il Decreto semplificazioni : "Norme punitive - non siamo abusivi" : ROMA - Negli ultimi giorni i conducenti delle auto a noleggio sono stati protagonisti di durissime proteste contro l'emendamento che regola il settore incluso nel decreto legge sulle semplificazioni, ...

Decreto semplificazioni - ok del Senato al testo : ecco tutte le novità : Primo giro di boa per il Decreto legge Semplificazioni. Il dl, uscito dal Consiglio dei Ministri il 12 dicembre, è stato approvato in prima lettura al Senato e ora passa all'esame della Camera. I voti ...

Come è cambiato il Decreto Semplificazioni : Il Senato ha dato il primo via libera al decreto Semplificazioni. Nel suo iter in Commissione, il dl si era trasformato in un decreto omnibus ma il pressing del Quirinale ha fatto in modo che la ...

Decreto semplificazioni - via libera del Senato : ROMA - Dopo giorni di tira e molla, il Decreto legge semplificazioni incassa il via libera del Senato con 142 voti favorevoli, 74 contrari e 10 astenuti. Il testo passa alla Camera e deve essere ...

Senato approva il Decreto semplificazioni che ora passa alla Camera : Il Senato ha approvato il dl Semplificazioni che passa alla Camera e che dovrà essere convertito in legge entro il 12 febbraio. I voti a favore sono stati 142, 74 i contrari, 10 gli astenuti.

Stop al Decreto semplificazioni - salta il rinvio delle tasse per il crollo del Morandi : Roma - Il presidente della Repubblica Mattarella dà il via libera al decretone che contiene le norme su redditi di cittadinanza e quota 100, per la gioia del vicepremier Di Maio che twitta 'Bentornato ...

Decreto semplificazioni - salta il rinvio delle tasse per il crollo del ponte Morandi : Mattarella nega la firma, rinviate molte misure. Tra gli emendamenti tagliati anche la proroga delle imposte per le famiglie e le imprese danneggiate dalla tragedia del Morandi

Decreto semplificazioni - salta il rinvio allo stop delle tasse per crollo del ponte : Mattarella nega la firma, rinviate molte misure. Cade anche il Decreto fiscale per il crollo di Genova