Cagliari | Luca Pellegrini si presenta | ' Qui anche grazie a Nainggolan'

Cagliari - mercato : Luca Pellegrini e gli altri Under 23 per puntare alla salvezza : 'Giovani Promesse', l'iniziativa della Gazzetta dello Sport in collaborazione con Gilette volta alla scoperta degli Under 23 italiani e stranieri che giocano in Serie A, fa tappa a Cagliari. La squadra di Maran è stata una delle più attive in questa ...

Luca Pellegrini - il talento pronto ad ‘esplodere’ con il Cagliari : Luca Pellegrini (Roma, 7 marzo 1999) è un calciatore italiano, difensore della nazionale Under-21 italiana. Pellegrini approda alla Roma nella stagione 2011-12 dove fa tutta la trafila delle giovanili arrivando fino alla primavera. Nel 2018 rinnova il contratto con la società capitolina, dopo essere stato vicino al Liverpool e viene inserito in pianta stabile nella rosa della prima squadra di Eusebio Di Francesco. Il 26 settembre 2018, a ...

Roma - siamo ai dettagli per Luca Pellegrini al Cagliari : Luca Pellegrini si prepara a volare in Sardegna per una nuova avventura in Serie A: come riporta Sky Sport, dopo aver trovato l'intesa con la Roma, nel pomeriggio di oggi il Cagliari incontrerà gli agenti del terzino sinistro classe 1999 per trovare un accordo sull'ingaggio. Nelle ultime settimane ...

Luca Pellegrini verso il Cagliari E la Roma pensa a Vida : Il 'colpo' è possibile al centro: in queste ore Monchi sta valutando se concretizzare un'offerta per il difensore croato Vida, vicecampione del mondo e ora in uscita dal Besiktas. Un'operazione low ...

Calciomercato Roma - Luca Pellegrini nel mirino del Cagliari : i giallorossi valutano la situazione : Costretto a sostituire il croato Pajac, il Cagliari ha chiesto in prestito alla Roma il giovane terzino giallorosso Gli occhi del Cagliari in casa Roma, l’obiettivo è Luca Pellegrini. Il giovane terzino classe ’99 è entrato nei radar del club rossoblù, costretto a sostituire Pajac ormai prossimo al trasferimento all’Empoli. La società del presidente Giulini ha chiesto in presto il giocatore giallorosso, rimanendo in ...

Cagliari - operato Lucas Castro : i tempi di recupero superano i 5 mesi : Cagliari, Lucas Castro dovrà stare lontano dal terreno di gioco a lungo, oggi è stato operato al legamento crociato anteriore Questa mattina il centrocampista del Cagliari Lucas Castro è stato sottoposto ad intervento chirurgico per la ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. L’operazione, eseguita dal professor Pier Paolo Mariani presso la Clinica Villa Stuart di Roma, è perfettamente riuscita. Il ...