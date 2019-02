Pensione | le province con più domande per quota 100 | in testa L’Aquila e le città

fanpage

: RT @Radio1VivaVoce: Provenienza geografica #Quota100 'Tra le prime 5 province ci sono Roma,Napoli,Palermo,Bari. C'è una quota di lavoro pub… - uillario : RT @Radio1VivaVoce: Provenienza geografica #Quota100 'Tra le prime 5 province ci sono Roma,Napoli,Palermo,Bari. C'è una quota di lavoro pub… - CaiuloMario : RT @Radio1VivaVoce: Provenienza geografica #Quota100 'Tra le prime 5 province ci sono Roma,Napoli,Palermo,Bari. C'è una quota di lavoro pub… - LoyGuglielmo : RT @Radio1VivaVoce: Provenienza geografica #Quota100 'Tra le prime 5 province ci sono Roma,Napoli,Palermo,Bari. C'è una quota di lavoro pub… -

(Di mercoledì 6 febbraio 2019) Da alcuni giorni è possibile presentare richiesta per aderire alla100 e andare così inin anticipo. Quali sono lein cui sono state presentate più? Lo rileva uno studio condotto da Gpf con cui si mette in rapporto il numero delle richieste con il numero delle persone che possono accedere alla misura in ogni provincia.