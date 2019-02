Manuel ferito a Roma | i sospettatI ammettono | «Sparato per errore» Uno ha un tatuaggio

Manuel Bortuzzo - la confessione dei due ragazzi che lo hanno ferito : "Sparato per errore" : Due ragazzi di 24 e 25 anni hanno ammesso di aver sparato i colpi che hanno ferito il nuotatore Manuel Bortuzzo in zona Axa a Roma nella notte tra sabato e domenica. I due, L.M. e D.B., si sono presentati spontaneamente in questura accompagnati dai propri legali e hanno confessato di aver "sparato p

Manuel Bortuzzo - il padre del nuotatore ferito a Roma : sa della paralisi - Sky TG24 - : Franco Bortuzzo racconta al Corriere della Sera che il figlio, giovane promessa del nuoto rimasta ferita sabato notte in una sparatoria a Roma, "beve e mangia da solo". "Fatti coraggio mamma", ha ...

Sulla pistola che ha ferito Manuel Bortuzzo sono state trovate delle impronte : Articolo aggiornato alle ore 17,44 del 6 febbraio 2019. Chi ha sparato colpendo Manuel Bortuzzo potrebbe non aver indossato dei guanti. Sulla pistola rinvenuta questa mattina vicino al pub in zona Axa, dove il ragazzo è stato ferito, sarebbero state trovate tracce di impronte digitali. Dopo le analisi sull'arma si procederà al tentativo di confronto delle tracce per verificare se corrispondono con quelle di persone pregiudicate. ...

Chi è Manuel Bortuzzo - il nuotatore ferito a Roma che sognava le Olimpiadi - Sky TG24 - : Il ragazzo, rimasto ferito in una sparatoria a Roma, in un'intervista aveva raccontato i suoi obiettivi, gli allenamenti e la quotidianità in vasca

Il nuotatore Manuel Bortuzzo - ferito in una sparatoria a Roma - resterà paralizzato a causa di una lesione midollare : Questo purtroppo vuol dire che, con le attuali conoscenze della scienza neurologica, al momento consideriamo che non possa esserci una ripresa funzionale del movimento delle gambe. Appena i colleghi ...

Manuel Bortuzzo - il dolce pensiero di Magnini per il nuotatore ferito a Roma : il messaggio social [FOTO] : Filippo Magnini scrive a Manuel Bortuzzo, il messaggio dell’ex capitano della Nazionale italiana di nuoto per il 19enne ferito da un colpo di arma da fuoco a Roma Manuel Bortuzzo è stato colpito da un colpo di arma da fuoco nella notte di sabato mentre si trovava nel quartiere Axa di Roma. Il 19enne nuotatore, che si allena con atleti del calibro di Paltrinieri, è fuori pericolo di vita, ma come riferito dai medici del San Camillo ...

Manuel Bortuzzo - lesione al midollo per il nuotatore ferito a Roma : 'Non camminerà più' : "lesione midollare completa. Questo, purtroppo, significa che non consideriamo al momento che possa esserci una ripresa funzionale del movimento delle gambe". Il direttore del Dipartimento di ...