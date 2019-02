Frosinone-Lazio, analisi di una vittoria sofferta

lanotiziasportiva

(Di mercoledì 6 febbraio 2019) Che laieri sera non avrebbe fatto una partita bellissima era abbastanza prevedibile, soprattutto se consideriamo la “costanza” con cui la squadra di Simone Inzaghi sta scendendo in campo: dopo la partita con la Juventus infatti, ci sono stati 120’ minuti a cui si sono aggiunti i calci di rigore contro l’Inter, la partita con il( in cui sono scesi in campo la maggior parte degli stessi uomini visti a San Siro), e come se non bastasse tra due giorni si torna di nuovo in campo per la partita con l’Empoli. La stanchezza era ieri quindi, qualcosa da mettere in preventivo, e nonostante questo, i biancocelesti, con caparbietà e capacità di soffrire, sono riusciti a portare a casa tre punti fondamentali.Il Caicedo che non ti aspettiFin dalle prime partite, è stato criticato da (quasi) tutti: è lento, non segna mai, non fa i movimenti giusti e via dicendo. I numeri poi ...