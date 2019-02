Foibe | il film per non dimenticare

Foibe : assessore veneto - ''Rosso Istria' - un film che aiuta a non dimenticare' : Venezia, 4 feb. (AdnKronos) - Domani, martedì 5 febbraio, in 100 sale cinematografiche italiane, di cui una ventina nel veneto, in occasione della “Giornata del Ricordo” (che sarà ufficialmente celebrata il 10 febbraio), sarà proiettato “Red Land – Rosso Istria”, un film di Maximiliano Hernando Brun

Film sulle Foibe in tv - le associazioni degli esuli contro Fratelli d Italia 'Giù le mani dal nostro dramma' : Non deve essere usata a fini politici, da nessuna parte politica. L'attenzione che è stata riservata alla vicenda di questo Film, non è la stessa che la politica ha riservato in tutti questi anni al ...

Foibe - blitz dei "comunisti" alla proiezione del film che racconta la storia di Norma Cossetto : Non c"è critica meno costruttiva di quella dettata dall"odio politico. Il livore ideologico è un sentimento che allontana dalla realtà e dal buon senso. È simile ad una febbre con allucinazioni. E allora può capitare di perdere il controllo e che di fronte allo stupro e all"infoibamento di una ragazza inerme qualcuno arrivi persino a fare spallucce: "Beh, era una fascista".Quella ragazza è Norma Cossetto massacrata a 22 anni dai partigiani del ...