FMI boccia Reddito di Cittadinanza e Quota 100

(Di mercoledì 6 febbraio 2019)Il Fondo Monetario Internazionale ha espresso forte preoccupazione per le scelte del Governo italiano, non risparmiando dure critiche alla vigilia del taglio delle stime del Pil da parte della Commissione Europea. L'FMI ha invitato il Governo a prestare molta attenzione nella "transizione dal Rei aldi" considerata "la forte evasione fiscale e le dimensioni dell'economia sommersa" dell'Italia, al fine di evitare abusi che potrebbero avere effetti molto negativi. Se da un lato, infatti, "i finanziamenti per ildi inclusione erano inadeguati", dall'altro "i 780 euro deldisono generosi"; secondo l'FMI un sostegno alin grado di non causare "dipendenza da welfare" si attesterebbe infatti tra i 325 ed i 568 euro mensili.La preoccupazione dell'FMI è un po' la stessa delle opposizioni italiane, allarmate dall'ipotesi concreta ...