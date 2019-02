Ceferin | La Superlega ucciderebbe il calcio | sarebbe noioso vedere Psg-Juve ogni

Calcio : il presidente dell’UEFA Ceferin rigetta l’idea della Superlega : “Ucciderebbe questo sport” : Si aggiungono le parole del presidente dell’UEFA Aleksander Ceferin alle già non scarse critiche all’idea della Superlega europea di club che coinvolgerebbe molti dei maggiori club del Vecchio Continente. Ceferin , che domani sarà confermato alla guida del massimo organismo sportivo d’Europa per quel che riguarda il pallone che rotola sul rettangolo verde, ci è andato giù molto pesante sulla questione: “Ucciderebbe il ...

Ceferin - no alla Superlega : 'Noioso vedere sempre Psg-Juve' : PARIGI - ' L'Uefa e il calcio in generale, al mio arrivo, avevano delle macchie. Noi abbiamo instaurato il limite ai mandati e un comitato di governance più solido, procedure di attribuzione ...

Superlega - no di Ceferin : 'Che noia sempre Psg-Juve' : Aleksander Ceferin è pronto alla riconferma alla guida dell'Uefa. Il congresso di domani a Roma lo vede come unico candidato a presidente. C'è da affrontare le nuove sfide del calcio internazionale e ...

Ceferin : “No alla Superlega : che noia solo sfide Juve-Psg” : “L’Uefa e il calcio in generale, al mio arrivo, avevano delle macchie. Noi abbiamo instaurato il limite ai mandati e un comitato di governance più solido, procedure di attribuzione trasparenti per tutte le finali”: è fiero del suo bilancio dopo due anni mezzo alla guida dell’Uefa Aleksander Ceferin , che parla con Le Monde alla vigilia […] L'articolo Ceferin : “No alla Superlega : che noia solo sfide ...

Ceferin : “No alla Superlega : che noia Juve-Psg ogni turn” : “L’Uefa e il calcio in generale, al mio arrivo, avevano delle macchie. Noi abbiamo instaurato il limite ai mandati e un comitato di governance più solido, procedure di attribuzione trasparenti per tutte le finali”: è fiero del suo bilancio dopo due anni mezzo alla guida dell’Uefa Aleksander Ceferin , che parla con Le Monde alla vigilia […] L'articolo Ceferin : “No alla Superlega : che noia Juve-Psg ogni ...

Uefa - Ceferin : 'No alla Superlega - che noia Psg-Juve ogni settimana' : Opposizione anche a una coppa del mondo per club: 'è un progetto da 25 miliardi di dollari di cui non sappiamo nulla - dice Ceferin - finanziato da un fondo estero di cui ignoriamo l'identità. ...