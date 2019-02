Una barca di bugie su Sea Watch

"C'è Una barca in difficoltà". Ma è un falso allarme : La chiamata è arrivata nel cuore della notte. Chi ha fatto la segnalazione era una persona già nota alla Guardia Costiera

"The Profit Taker" - il nuovo aggiornamento di Warframe : FortUna - sbarca oggi su PlayStation 4 e Xbox One : Dopo essere approdato su PC ieri, 28 gennaio, il nuovo aggiornamento di Warframe: Fortuna intitolato "The Profit Taker" sbarca quest'oggi su PlayStation 4 e Xbox One: a segnalarcelo sono i colleghi di VG47.comL'offerta ludica di questo upgrade promette di essere sostanziosa: una nuova lore, nuove missioni e un nuovo boss, oltre a un ampliamento della fauna locale e alla possibilità di personalizzare il proprio arsenale sputafuoco.Vi lasciamo con ...

[Il caso] "Situazione insostenibile. Dobbiamo farli sbarcare" . L'asse Chigi-Quirinale trova Una soluzione diplomatica per non umiliare ... : "Non si può reggere a lungo in queste condizioni, è insostenibile" dicevano ieri sera dal Gabinetto del ministro dell'Interno. "Questioni di sicurezza e di igiene sulla nave" da ieri pomeriggio, oltre ...

Diventa Una capra con Goat Simulator - il simulatore caprino sbarca su Nintendo Switch : 24/01/2019 Scienza e tecnologia Non devi più fantasticare di essere una capra, i tuoi sogni si sono avverati! Come sarà la vita di una capra? Beh, grazie a Goat Simulator adesso puoi avere la risposta a una ...

Marco Giallini - la serie tv 'Rocco Schiavone' sbarca in Germania ma sulla cover c'è Una bestemmia : Una lingua straniera nasconde delle insidie al punto che una traduzione sbagliata può diventare uno 'scivolone'. Sta facendo il giro dei social la copertina che in Germania pubblicizza la serie tv ...

Fabrizio Barca : “Le disuguaglianze sono state Una scelta - la politica ha generato rabbia e paure. Ma c’è un’alternativa” : “Le disuguaglianze non sono effetto di cambiamenti fuori dal nostro controllo, ma sono frutto di scelte politiche che abbiamo fatto e continuiamo a fare”: così l’economista Fabrizio Barca, a Genova per l’inaugurazione della Rassegna “Parole per la città, diseguaglianze, lavoro, nuove tecnologie”. Già Ministro per la coesione territoriale durante il governo Monti, anche a seguito del frustrante tentativo di rinnovamento delle ...

Toninelli : “Sono io che decido se fare sbarcare Una nave nei nostri porti non Salvini” : Toninelli spiega il lavoro di sicurezza dei mari e quindi gli sbarchi nei nostri porti e ribadisce che è lui a deciderlo, mentre Salvini si occupa del dopo “sbarco” “Io – sottolinea il ministro – sono responsabile della sicurezza della navigazione fino all’attracco dell’imbarcazione al porto, lui è responsabile dopo, per lo sbarco e l’ordine pubblico nel 2018, solo grazie a sette mesi del governo ...

Migranti sbarcati nel crotonese - finanzieri salvano Una mamma e il figlio neonato : L'imbarcazione con a bordo 51 Migranti si è incagliata a pochi metri dalla spiaggia nella frazione Torre del comune di...

Un prescelto faccia a faccia con le forze demoniache in The Blind Prophet : Una cupa avventura punta e clicca sbarcata su Kickstarter : Che Kickstarter e in generale il crowdfunding non siano più "quelli di una volta" è ormai un fatto assodato ma in qualche caso possiamo ancora trovarci di fronte a progetti piuttosto interessante. The Blind Prophet ha in questo senso attirato immediatamente la nostra attenzione.Il titolo è un'avventura punta e clicca fortemente narrativa realizzata da Ars Goetia Games e che salta all'occhio per lo stile artistico utilizzato e per la ricercatezza ...

In 51 su Una barca a vela si incagliano davanti a un hotel sul mare : salvati dai residenti : Cinquantuno migranti curdi sono stati soccorsi lungo la costa crotonese, nella frazione Torre del comune di Melissa. Sono giunti all'alba a bordo di una imbarcazione a vela. Il natante si è incagliato ...

Una barca a vela con 51 migranti curdi si incaglia a Crotone : la popolazione li soccorre e li aiuta a sbarcare : Un'imbarcazione a vela con a bordo 51 persone è approdata nelle prime ore di stamane sulla costa ionica calabrese, nel territorio di Torre Melissa, comune del Crotonese. L'imbarcazione si è capovolta e le urla nei naufraghi hanno svegliato alcune persone residenti nella zona che hanno allertato i soccorsi. Fra le persone tratte in salvo anche donne e bambini. I migranti, che hanno dichiarato di essere di etnia curda, sono stati ...

Risultati Eurolega 16ª giornata – Fenerbahce senza rivali - CSKA ok contro il KaUnas : sorridono anche Olympiacos e Barça : Quindicesima vittoria per il Fenerbahce che supera agevolmente il Baskonia, il CSKA non dà scampo al Kaunas così come non perdono colpi Olympiacos e Barcellona Il Fenerbahce non perde un colpo e, nella sedicesima giornata di Eurolega, centra la quindicesima vittoria contro il Baskonia. I padroni di casa non lasciano scampo ai malcapitati avversari, superandoli con il punteggio di 96-87 che permette ai turchi di mantenere il vantaggio sul ...

La Serie D sbarca su Repubblica.it : in diretta Una gara della domenica : "Repubblica" sceglierà e trasmetterà via web - a partire dal 6 gennaio e in collaborazione con Pmg - una partita di campionato ogni domenica. L'articolo La Serie D sbarca su Repubblica.it: in diretta una gara della domenica è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Ai turisti “mordi e fuggi” Una tassa per sbarcare a Venezia : Dopo giorni di fuoco e accesi scontri in aula tra governo e opposizioni, la manovra di bilancio 2019 approvata domenica 30 dicembre alla Camera dei deputati e firmata dal presidente Sergio Mattarella è finalmente legge. Tra le novità previste c’è il ticket per i turisti che sbarcano a Venezia. È una misura a cui si pensa da molti anni, ma prima d’ora non era mai stata approvata o resa legge da nessun governo. La necessità di porre un ...