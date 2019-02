U&D | puntata di oggi | Maria De Filippi contro Gian Battista | ' Non sono una cretina'

U&D trono classico - puntata del 24 gennaio : oggi la finta scelta di Lorenzo Riccardi : oggi è andata in onda una nuova puntata di Uomini e Donne, dove non sono di certo mancati i colpi di scena, soprattutto per quanto riguarda il trono di Lorenzo Riccardi. Il giovane, infatti, ha stupito tutti mettendo in scena una vera e propria scelta che poi si è rivelata essere tutta una finzione. Ovviamente, a pagare le conseguenze di tutta questa messa in scena sono state le sue corteggiatrici, Giulia Cavaglia e Claudia Dionigi. La finta ...

Anticipazioni U&D - puntata odierna - la confessione di Armando : si vedeva con Noel : Oggi 22 gennaio 2019 andrà in onda una nuova puntata di Uomini e donne dedicata al trono over a partire dalle 14,40 su Canale 5 e che come ci rivelano le Anticipazioni sarà ricca di colpi di scena. Protagonista il cavaliere Armando Incarnato che confesserà la sua relazione clandestina con Noel, dopo che i due sono stati allontanti dal programma dopo le registrazioni di dicembre. Una rivelazione che lascerà a bocca aperta tutti e che porterà alla ...

Spoiler U&D serale : la prima puntata a febbraio con la scelta di Teresa : Da circa un mese gli appassionati di Uomini e Donne sono a conoscenza della nuova modalità sulle scelte dei tronisti di questa stagione e che come sappiamo, avverranno nelle puntate serali del dating show di Maria De Filippi. Di queste ultime ore la notizia che la prima puntata potrebbe andare in onda in prima serata su Canale 5 proprio di venerdì a partire dal mese di febbraio. La novità di quest'anno non riguarderà Andrea Cerioli, in quanto ...

U&D - puntata di oggi : Sossio Aruta chiede la mano a Ursula Bennardo : Il romanticismo è stato il grande protagonista della puntata di oggi 15 gennaio di Uomini e donne, nella quale Sossio Aruta e Ursula Bennardo hanno deciso di lasciare definitivamente il programma insieme. La coppia aveva vissuto dei momenti difficili dopo la partecipazione a Temptation Island Vip, durante la quale lui si era fatto tentare dalla bella single Sara. Da allora ne erano conseguiti diversi alti e bassi, fino al ritorno a Uomini e ...

U&D trono over - anticipazioni puntata del 15 gennaio : Armando svela la tresca con Noel : Una nuova puntata del trono over attende anche oggi 15 gennaio i tantissimi telespettatori del dating show di Maria De Filippi, a partire dalle 14,40 su canale 5. Stando alle anticipazioni, anche la puntata odierna sarà ricca di colpi di scena che animeranno lo studio di Uomini e donne, ancora in fibrillazione dopo la violenta lite tra Rocco e Gemma di ieri. Protagonisti di oggi Noel e Armando, i quali sono stati esclusi dal programma dopo ...

Spoiler U&D : Teresa spiazza tutti e bacia Andrew - delirio in puntata : Teresa Langella di Uomini e Donne, dopo aver eliminato Andrea Del Corso, durante una precedente messa in onda, ha spiazzato tutti dandogli un bacio appassionato al suo ritorno. Il ragazzo, infatti, non si è perso di coraggio e, in seguito alla drastica decisione presa dalla tronista, ha deciso di ritornare in studio per dimostrarle i suoi sentimenti e, a quanto pare, ci sta riuscendo egregiamente. Spoiler Uomini e Donne: Andrew torna in puntata ...

Anticipazioni U&D - puntata del 7 gennaio : Gems ritrova Rocco e nuova lite con la Cipollari : Dopo la lunga pausa natalizia, torna lunedì 7 gennaio 2019 sugli schermi di canale 5, una nuova puntata del trono over di Uomini e donne che, come ci rivelano le Anticipazioni vedrà ancora una volta protagonista la dama storica Gemma Galgani. Le nuove puntate in onda la prossima settimana riguardano le registrazioni avvenute prima della pausa natalizia e vedono un riavvicinamento della dama torinese a Rocco Fredella con tanto di baci ...

U&D Trono over - Angela contro Maria De Filippi e la furia di Armando : cosa è successo in puntata : Le puntate del Trono over sono sempre ricche di colpi di scena. Al centro dell'attenzione dell'ultima puntata registrata ci sono Angela che attacca Maria de Filippi e Armando che furioso...

Anticipazioni U&D : Luigi ha scelto Sonia per il primo bacio - Lorenzo lascia la puntata : Proseguono le registrazioni di Uomini e donne trono classico e proprio lo scorso giovedì pomeriggio sono state registrate le nuove puntate che avremo modo di vedere in onda nelle prossime settimane su Canale 5. Le Anticipazioni ufficiali rivelano che anche questa volta non mancheranno i colpi di scena e nel dettaglio, possiamo dirvi che arriveranno i primi veri baci da parte dei due tronisti Luigi e Lorenzo, i quali faranno delle scelte che ...