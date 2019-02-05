Traffico Roma del 05-02-2019 ore 14 | 30

Traffico Roma del 05-02-2019 ore 13 : 30 : VIABILITÀ Roma MARTEDI 05 FEBBRAIO 2019 ORE 13:20 M.Barbara Taormina DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … CODE SUL VIADOTTO GIUBILEO DEL 2000 DA LABARO A SAXA RUBRA IN ENTRATA IN CITTA Traffico SU VIA DELLA PINETA SACCHETTI TRA VIA MONTIGLIO E LARGO GEMELLI CODE ANCORA SULLA TANGENZIALE EST DA LARGO PASSAMONTI A VIALE CASTRENSE VERSO SAN GIOVANNI ALLA GARBATELLA INVECE SEGNALIAMO ...
Traffico Roma del 05-02-2019 ore 12 : 30 : VIABILITÀ Roma MARTEDI 05 FEBBRAIO 2019 ORE 11:20 M.Barbara Taormina DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … RALLENTAMENTI SUL TRATTO URBANO ALL’ALTEZZA DI PORTONACCIO > CENTRO SULLA TANGENZIALE EST SI STA IN FILA TRA LA SALARIA E VIALE DEI CAMPI SPORTIVI VERSO LO STADIO E CODE PER UN INCIDENTE DALLO SCALO SAN LORENZO A VIALE CASTRENSE VERSO SAN GIOVANNI CODE SUL GRA TRA LA ...
Traffico Roma del 05-02-2019 ore 11 : 30 : VIABILITÀ Roma MARTEDI 05 FEBBRAIO 2019 ORE 11:20 M.Barbara Taormina DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … RALLENTAMENTI SUL TRATTO URBANO ALL’ALTEZZA DI PORTONACCIO > CENTRO SULLA TANGENZIALE EST SI STA IN FILA TRA LA SALARIA E VIALE DEI CAMPI SPORTIVI VERSO LO STADIO E CODE PER UN INCIDENTE DALLO SCALO SAN LORENZO A VIALE CASTRENSE VERSO SAN GIOVANNI CODE SUL GRA TRA LA ...
Traffico Roma del 05-02-2019 ore 10 : 30 : VIABILITÀ Roma MARTEDI 05 FEBBRAIO 2019 ORE 09:50 M.Barbara Taormina DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … INCOLONNAMENTI PER Traffico SULL’AUTOSTR PER L’AEROPORTO DI FIUMICINO TRAL’ANSA DEL TEVERE E VIA DELLA MAGLIANA VERO L’EUR. CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA TOR CERVARA AL RACCORDO IN USCITA DALLA CITTA SULLA TANGENZIALE EST SI STA IN FILA TRA VIA DI PIETRALATA E VIALE ...
Traffico Roma del 05-02-2019 ore 10 : 00 : VIABILITÀ Roma MARTEDI 05 FEBBRAIO 2019 ORE 09:50 M.Barbara Taormina DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … INCOLONNAMENTI PER Traffico SULL’AUTOSTR PER L’AEROPORTO DI FIUMICINO TRAL’ANSA DEL TEVERE E VIA DELLA MAGLIANA VERO L’EUR. CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA TOR CERVARA AL RACCORDO IN USCITA DALLA CITTA SULLA TANGENZIALE EST SI STA IN FILA TRA VIA DI PIETRALATA E VIALE ...
Traffico Roma del 05-02-2019 ore 09 : 30 : VIABILITÀ Roma MARTEDI 05 FEBBRAIO 2019 ORE 09:20 M.Barbara Taormina DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … INCOLONNAMENTI PER Traffico SULL’AUTOSTR PER L’AEROPORTO DI FIUMICINO TRA PARCO DEI MEDICI E VIA DELLA MAGLIANA VERO L’EUR. CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DATO CERVARA A FIORENTINI E DA TOGLIATTI AL RACCORDO IN USCITA DALLA CITTA SULLA TANGENZIALE EST SI STA IN FILA TRA VIA ...
Traffico Roma del 05-02-2019 ore 09 : 00 : VIABILITÀ Roma MARTEDI 05 FEBBRAIO 2019 ORE 08:20 M.Barbara Taormina DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … INCOLONNAMENTI PER Traffico SULL’AUTOSTR PER L’AEROPORTO DI FIUMICINO TRA L’ANSA DEL TEVERE A VIA DELLA MAGLIANA VERO L’EUR. RIMANGONO A CAUSA DI UN PRECENDENTE INCIDENTE LUNGHE CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST. I CODE SUL GRA TRA LA CASILNA E ...
Traffico Roma del 05-02-2019 ore 08 : 30 : VIABILITÀ Roma MARTEDI 05 FEBBRAIO 2019 ORE 08:20 M.Barbara Taormina DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … INCOLONNAMENTI PER Traffico SULL’AUTOSTR PER L’AEROPORTO DI FIUMICINO TRA L’ANSA DEL TEVERE A VIA DELLA MAGLIANA VERO L’EUR. RIMANGONO A CAUSA DI UN PRECENDENTE INCIDENTE LUNGHE CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST. I CODE SUL GRA TRA LA CASILNA E ...
Traffico Roma del 05-02-2019 ore 08 : 00 : VIABILITÀ Roma MARTEDI 05 FEBBRAIO 2019 ORE 07:50 M.Barbara Taormina DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … IN PRIMO PIANO UN INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST. INCIDENTE AVVENTUO POCO DOPO LO SVINCOLO DI PORTONACCIO VERSO LA TANGENZIALE CODE SUL GRA TRA LA CASILNA E L’APPIA LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA IN CARREGGIATA ESTERNA BREVI FILE PER UN ...
Traffico Roma del 05-02-2019 ore 07 : 30 : VIABILITÀ Roma MARTEDI 05 FEBBRAIO 2019 ORE 07:20 M.Barbara Taormina DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … IN PRIMO PIANO UN INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST. INCIDENTE AVVENTUO POCO DOPO LO SVINCOLO DI PORTONACCIO VERSO LA TANGENZIALE PRIME CODE SUL GRA TRA LA CASILNA E L’APPIA LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA SULLA PONTINA CODE PER UN INCIDENTE ...
Traffico Roma del 04-02-2019 ore 20 : 00 : VIABILITÀ Roma LUNEDI 04 FEBBRAIO 2019 ORE 19.50 SS DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … BUONA SERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. BREVI RALLENTAMENTI SUL RACCORDO ANULARE TRA LO SVINCOLO DELLA LAURENTINA E QUELLO DELL’ARDEATINA IN CARREGGIATA ESTERNA. . SI VIAGGIA A RILENTO SULLA TANGENZIALE EST TRA CORSO FRANCIA E VIA SALARIA VERSO SAN GIOVANNI, ALTRI RALLENTAMENTI SUL ...
Traffico Roma del 04-02-2019 ore 19 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDI 04 FEBBRAIO 2019 ORE 19.20 SS DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … BUONA SERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. SUL RACCORDO ANULARE Traffico RALLENTATO PER Traffico INTENSO TRA LO SVINCOLO DELLA PONTINA E QUELLO DELLA LAURENTINA IN CARREGGIATA ESTERNA. . SI VIAGGIA A RILENTO SULLA TANGENZIALE EST TRA CORSO FRANCIA E VIA SALARIA VERSO SAN GIOVANNI, ALTRI ...
Traffico Roma del 04-02-2019 ore 19 : 00 : .VIABILITÀ Roma LUNEDI 04 FEBBRAIO 2019 ORE 18.20 SS DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. SUL RACCORDO ANULARE Traffico RALLENTATO PER Traffico INTENSO TRA LO SVINCOLO S. ALESSANDRO E LA VIA TIBURTINA IN CARREGGIATA INTERNA. SI VIAGGIA A RILENTO SU VIA FLAMINIA NUOVA TRA VIA TUSCANIA E SAXA RUBRA IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE.. ...
Traffico Roma del 04-02-2019 ore 18 : 30 : .VIABILITÀ Roma LUNEDI 04 FEBBRAIO 2019 ORE 18.20 SS DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. SUL RACCORDO ANULARE Traffico RALLENTATO PER Traffico INTENSO TRA LO SVINCOLO S. ALESSANDRO E LA VIA TIBURTINA IN CARREGGIATA INTERNA. SI VIAGGIA A RILENTO SU VIA FLAMINIA NUOVA TRA VIA TUSCANIA E SAXA RUBRA IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE.. ...
Traffico Roma del 04-02-2019 ore 18 : 00 : .VIABILITÀ Roma LUNEDI 04 FEBBRAIO 2019 ORE 17.50 SS DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. SUL RACCORDO ANULARE Traffico RALLENTATO PER Traffico INTENSO TRA LO SVINCOLO S. ALESSANDRO E LA VIA TIBURTINA IN CARREGGIATA INTERNA. SI VIAGGIA A RILENTO SU VIA FLAMINIA NUOVA TRA VIA TUSCANIA E SAXA RUBRA IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE.. ...
Traffico Roma del 05-02-2019 ore 14 | 30
VIABILITÀ Roma MARTEDI 05 FEBBRAIO 2019 ORE 13:20 M.Barbara Taormina DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN ...
Traffico Roma del 05-02-2019 ore 14:30 (Di martedì 5 febbraio 2019) VIABILITÀ Roma MARTEDI 05 FEBBRAIO 2019 ORE 13:20 M.Barbara Taormina DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … CODE SUL VIADOTTO GIUBILEO DEL 2000 DA LABARO A SAXA RUBRA IN ENTRATA IN CITTA Traffico SU VIA DELLA PINETA SACCHETTI TRA VIA MONTIGLIO E LARGO GEMELLI CODE ANCORA SULLA TANGENZIALE EST DA LARGO PASSAMONTI A VIALE CASTRENSE VERSO SAN GIOVANNI ALLA GARBATELLA INVECE SEGNALIAMO LA CHIUSURA DI VIA DELLE SETTE CHIESE TRA VIA DI SAN ADAUTTO E VIA ALESSANDRO CIALDI VERSO VIA OSTIENSE OGGI E DOMANI ALLE ORE 21.00 PRESSO IL PALAEUR AVRÀ LUOGO IL CONCERTO DI “CALCUTTA” I CANCELLI D’INGRESSO VERRANNO APERTI AL PUBBLICO ALLE ORE 19.00. POSSIBILI DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE DURANTE L’AFFLUSSO E IL DEFLUSSO DEI PARTECIPANTI. CONCLUDIAMO CON UNA NOTIZIA CHE E RIGURDA LO SCIOPERO DI 24 ORE DEI BENZINAI, PROGRAMMATO ...
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AlbertoGrauso : @Phastidio @jacopo_iacoboni basta vedere l’intenso traffico sulla Roma - L’Aquila per capire quanto questa tratta sia vitale - gjscco : RT @MarinaBrunazzi: Motorino guasto (argh). Preso autobus. Passato subito, corsia preferenziale nuova liscia, poco traffico. Basta balle su… - romadailynews : Ho caricato un nuovo episodio, 'Traffico Roma del 05-02-2019 ore 14:30', su #spreaker #incidenti_roma_oggi… -
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