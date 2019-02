Terremoto L’Aquila | scossa con epicentro a Pizzoli MAPPE e DATI INGV

Terremoto nel Centro-Italia - scossa di magnitudo 3.6 nella zona dell’Aquila : Una scossa di Terremoto è stata registrata pochi minuti dopo le nove nel Centro-Italia. Secondo l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia la scossa, di magnitudo 3.6, ha avuto come epicentro Pizzoli, comune della provincia dell’Aquila, in Abruzzo. Diverse le segnalazioni apparse sui social.Continua a leggere

Terremoto L’Aquila : verifiche su viadotti e ponti : A seguito del Terremoto, che ha interessato nella serata di ieri, la zona di Collelongo (L’Aquila), il Presidente della Provincia dell’Aquila, Angelo Caruso, su proposta del presidente della commissione viabilità, Gianluca Alfonsi, ha immediatamente avviato un’azione ricognitiva sui ponti e viadotti delle strade del Fucino, in particolare sulla Strada Provinciale n. 19 “Ultrafucense” nei tratti che collegano ...

Paura nella Marsica - scossa di Terremoto di magnitudo 4.1 nell’Aquilano : Paura e gente in strada ma nessun danno per il terremoto di magnitudo 4.1, nella Marsica, in Abruzzo. A distanza di pochi giorni, dopo il sisma di Catania dello scorso 26 dicembre, la terra trema ancora ma stavolta l'epicentro e' a Collelongo, a una cinquantina di chilometri dall'Aquila. La scossa e' stata registrata dall'Ingv ieri alle 19.37 ad una profondita' di 17 chilometri. A quest'ultima ne sono seguite altre due di entita' molto ...

Terremoto - scossa di magnitudo 4.2 con epicentro a Collelongo in provincia dell’Aquila. Non segnalati danni : Una scossa di Terremoto con epicentro a Collelongo, vicino all’Aquila, è stata registrata dall’Ingv poco dopo le 19.30 dell’1 gennaio. E’ stata avvertita anche a Roma, Latina e Frosinone. Il sisma è avvenuto a 17 chilometri di profondità nella zona della piana del Fucino, vicino alla località di villeggiatura di Villavallelonga. Alla prima scossa ne sono seguite altre due: alle 19.53 una di magnitudo molto inferiore, pari a 0.9, e ...

Terremoto - scossa tra le province di l’Aquila e Rieti : Terremoto, scossa tra le province di l’Aquila e Rieti I comuni più vicini all'epicentro della scossa di magnitudo 2.0, avvertita alle ore 3.52, sono stati Scoppito e Cagnano Amiterno Parole chiave:

Terremoto L’Aquila : riconsegnata la Chiesa di Santa Maria del Suffragio : riconsegnata la Chiesa di Santa Maria del Suffragio, detta anche delle Anime Sante, dopo quasi 10 anni dal Terremoto che ha colpito L’Aquila il 6 aprile del 2009: presente il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che ha visitato l’interno restaurato. Il lavoro più importante ha riguardato la cupola, completamente crollata: mantiene quella che i restauratori chiamano “la cicatrice”, che ricorda quanto ...