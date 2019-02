Sofia Goggia d’argento ai Mondiali di sci di Aare | a soli  2 centesimi dalla vittoria

Sofia Goggia d'argento in SuperG ai Mondiali di Aare - beffata per 2 centesimi dalla Shiffrin : La partenza è stata abbassata allo start di riserva, lo stesso adottato alle finali 2018 della Coppa del Mondo, quando la Goggia vinse,. Dieci secondi in meno, forse Sofia stavolta avrebbe preferito ...

Mondiali Sci 2019 - Sofia Goggia incanta ad Are : splendido argento per l’azzurra nel SuperG : L’azzurra chiude a due centesimi da Mikaela Shiffrin, che si prende così l’oro iridato. Terza la Suter, mentre Fanchini e Marsaglia si piazzano al quinto e settimo posto Voleva una “medaglietta”, come l’ha definita lei, e, quando è arrivata al traguardo, Sofia Goggia scuoteva la testa. Eppure quello che cercava è arrivato: uno splendido argento. I Mondiali di sci alpino cominciano alla grande per ...

Sci - Mondiali : Sofia Goggia argento nel superG - oro a Shiffrin : ARE - Secondo posto e medaglia d'argento per Sofia Goggia nel superG che ha aperto i Mondiali di sci alpino a Are, in Svezia. L'azzurra, scesa con il pettorale numero 3, ha chiuso la prova con il ...

VIDEO Sofia Goggia magica - argento in superG ai Mondiali : la pazzesca gara dell’azzurra ad Are - beffata da Shiffrin : Sofia Goggia ha conquistato la medaglia d’argento nel superG dei Mondiali 2019 di sci alpino, la Campionessa Olimpica di discesa libera ha subito giganteggiato in apertura della rassegna iridata che è incominciata oggi ad Are (Svezia). La bergamasca ha confezionato una gara di assoluto spessore e si è arresa per soli due centesimi alla fuoriclasse statunitense Mikaela Shiffrin, l’azzurra si è messa al collo una nuova medaglia ...

Sci alpino - SuperG Mondiali 2019 : Sofia Goggia - è un argento dolceamaro. Mikaela Shiffrin vince per 2 centesimi : Cominciano subito con una medaglia i Mondiali di sci alpino 2019 per l’Italia. Sofia Goggia conquista uno straordinario argento nel SuperG femminile, vedendo sfumare la vittoria per appena 2 centesimi. A beffarla la solita Mikaela Shiffrin, fuoriclasse americana che sta segnando in maniera indelebile un’era dello sci internazionale. In una gara in cui l’equilibrio ha regnato sovrano, la svizzera Corinne Suter si è assicurata il ...

Sofia Goggia d’argento ai Mondiali di sci di Aare (e a soli 2 centesimi dalla vittoria) : Straordinaria prova dell’azzurra in una gara corta e che ha mostrato differenze infinitesimali tra le atlete di vertice

Mondiali Sci 2019 – Terribile caduta per Lindsey Vonn ad Are : la reazione di Sofia Goggia e Mikaela Shiffrin [VIDEO] : Che spavento per Sofia Goggia e Mikaela Shiffrin: la reazione della sciatrice italiana e della collega statunitense alla caduta di Lindsey Vonn nel SuperG femminile dei Mondiali di Are 2019 Lindsey Vonn ha fatto preoccupare il mondo intero a causa della Terribile caduta durante il SuperG dei Mondiali di sci 2019 in corso ad Are. La campionessa statunitense, che dopo la rassegna iridata si ritirerà dalle gare, non ha riportato gravi ...

Mondiali Sci alpino 2019 - Super G femminile alle 12 : 30 : grande attesa per Sofia Goggia : Si aprono ad Are in Svezia i Mondiali di sci alpino. Oggi il Super G femminile che vede tra le possibili protagoniste l'azzurra Sofia Goggia , tornata sulle piste dopo l'infortunio e subito a podio , ...

Sci - Mondiali Are 2019 – Oggi il SuperG femminile - la lettera di Sofia Goggia è da applausi : “fiera e orgogliosa di rappresentare la mia amata Italia” : Sofia GOggia scrittrice: la lettera motivazionale alla vigilia del SuperG femminile dei Mondiali di sci di Are 2019 E’ tutto pronto ad Are per la prima gara che assegnerà il titolo iridato di sci. Ai Mondiali 2019 di sci le atlete si sfideranno nel SuperG a caccia di grandi soddisfazioni. Scenderà col pettorale numero 3 anche la campionessa olimpica Sofia GOggia, reduce da un brutto infortunio che le ha permesso di tornare a ...

LIVE Sci alpino - SuperG femminile Mondiali 2019 in DIRETTA : Sofia Goggia cerca l’impresa - occhio a Nadia Fanchini : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del SuperG femminile dei Mondiali 2019 di sci alpino ad Are (Svezia). Si tratta della prima gara di una rassegna iridata in cui l’Italia si giocherà le carte migliori nei primi giorni, dunque nelle competizioni riservate alla velocità. Oggi tutti i riflettori saranno puntati su Sofia Goggia. La fuoriclasse bergamasca è tornata in gara a Garmisch dopo un infortunio al malleolo che l’ha tenuta ...

La grinta «mondiale» di Sofia Goggia «Orgogliosa di gareggiare per l'Italia» : Oggi alle 12.30 supergigante per i mondiali di Are in Svezia. In pista con il numero 3. Il post su Instagram, un mese fa ai Piani di Bobbio «non sapevo se ce l'avrei fatta».

Sci alpino - Mondiali Are 2019 : la mina vagante Sofia Goggia in superG. Forma non ottimale - ma la storia insegna che…. : Sofia Goggia ci deve credere. La storia è piena di infortunati e medagliati nella stessa stagione, con recuperi più o meno rocamboleschi, a volte molto meno accurati di quello della campionessa olimpica di discesa libera che si è ripresentata al cancelletto di partenza a Garmisch dopo il problema che l’ha costretta a saltare tutta la prima parte di stagione e l’ha vista chiudere due volte al secondo posto, riaccendendo le speranze di ...

Sci alpino - Mondiali 2019 : le ambizioni azzurre per il superG femminile. Sofia Goggia punta alla medaglia : I Mondiali di sci alpino ad Are sono cominciati ufficialmente oggi con la prova della discesa femminile, ma è da domani che verranno assegnate le prime medaglie. Martedì sarà il giorno del superG femminile e l’Italia proverà subito a conquistare una medaglia in questa rassegna iridata. La principale carta azzurra è senza dubbio Sofia Goggia. La bergamasca ha disputo un solo superG in stagione a Garmisch, dove ha chiuso al secondo posto ...