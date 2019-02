Sanità,Grillo:30 membri non diritto Css

: #Grillo nomina i 30 membri del Consiglio superiore di sanità, fra loro uno che voleva sperimentare #stamina a Miami… - giusmo1 : #Grillo nomina i 30 membri del Consiglio superiore di sanità, fra loro uno che voleva sperimentare #stamina a Miami… - SimonaMalpezzi : La ministra #Grillo nomina i 30 membri del Consiglio superiore di sanità. Tra di loro c'è anche Camillo #Ricordi, c… - MediasetTgcom24 : La Grillo nomina il nuovo Consiglio di Sanità, firmato il decreto #giuliagrillo -

"La squadra è finalmente pronta, abbiamo scelto il top assoluto per esclusivi meriti scientifici e in trasparenza". Così il ministro della Salute Giuliaha annunciato la nomina dei 30non didel Consiglio Superiore di. "Sono orgogliosaha sottolineato- la selezione ha privilegiato personalità di chiara fama, inseriti tra i 'Top Italian Scientists', con alta reputazione internazionale". "Orientamento politico,religioso,derive personali non rientrano in questi sistemi di valutazione", ha affermato.(Di martedì 5 febbraio 2019)