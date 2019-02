Medicina | in Senato proposta di legge su iter per donazione del proprio corpo dopo la

ilfattoquotidiano

(Di martedì 5 febbraio 2019) Donare illa morte per addestrare i medici e aiutare la ricerca. Una scelta per qualcuno macabra. Ma che può rappresentare un gesto concreto per il progresso scientifico e per salvare vite umane. Nella misura in cui un chirurgo che affina la pratica su un cadavere sarà più sicuro e preciso quando avrà sotto i ferri un paziente. Riducendo il rischio di errori. All’università di Bologna sono già arrivati 340 moduli di consenso firmati per l’uso delpost mortem.“Ci hanno contattato da tutta Italia, soprattutto over 70 ma anche qualche giovane tra i 18 e i 24 anni, grazie al passaparola – racconta Lucia Manzoli, professoressa di Anatomia e responsabile del programma di, avviato nel 2014 -. Finora abbiamo ricevuto una ventina di salme su cui gli studenti hanno potuto studiare l’anatomia umana e sperimentare interventi chirurgici. Il...