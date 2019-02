Matteo Salvini | lo sfogo con i fedelissimi | tra due mesi decidiamo cosa fare di questo

Cartabianca - Mauro Corona come Matteo Salvini : si presenta con la divisa della Forestale da Bianca Berlinguer : Mauro Corona si è presentato in studio a CartaBianca su Raitre da Bianca Berlinguer con la divisa della Forestale. Proprio come Matteo Salvini che spesso indossa le divise delle forze dell'ordine, lo scrittore, ospite fisso della trasmissione si è vestito così in onore del corpo Forestale. Nella sco

Matteo Salvini - una divisa per ogni occasione : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

Sanremo 2019 - canta anche Matteo Salvini : ecco la sua versione di Alba chiara di Vasco Rossi : "Un ministro che canta Alba chiara? Scandalo". Matteo Salvini, "per Sanremo 2019", scrive su Twitter, "però non sono pronto, lo ammetto". Infine l'augurio del ministro dell'Interno al popolo social: "Buona serata amici, vi voglio bene scrive". Su Twitter Salvini ha anche postato il video in cui si l

Matteo Salvini sotto botta - Atto Secondo : Mai visto un Salvini così, neanche l'ombra dell'uomo che fa e disfa come vuole, con la giubba che a stento copre la sicumera. Le parole che non ti aspetti sono pressoché evangeliche, nel senso del porgere l'altra guancia. Eccole: la sorte del Governo non "per nulla legata al caso Diciotti", "il Governo va avanti e abbiamo tante cose da fare". Va avanti dunque sia nel caso che i Cinque Stelle votino No all'autorizzazione a ...

Roberto Fico - Filippo Facci : "Deve a Matteo Salvini la sua poltrona ma continua ad attaccarlo" : Che succede a Roberto Fico? Diciamo meglio: che succede al cervello quando si diventa presidenti della Camera? No, perché da dieci anni, anzi undici, chiunque sia diventato terza carica dello Stato è stato preso da tic e riflessi progressivi che l'hanno trasformato in qualcos'altro da ciò che era o

Diciotti - Matteo Salvini non si presenterà in Giunta : schiaffo ai manettari : 'Porterò una memoria scritta' : Matteo Salvini parlerà al Senato ma non alla Giunta per le immunità. Il ministro dell'Interno, infatti, depositerà una memoria scritta ai commissari guidati da Maurizio Gasparri e lo farà entro ...

Diciotti - Matteo Salvini non si presenterà in Giunta : schiaffo ai manettari : "Porterò una memoria scritta" : Matteo Salvini parlerà al Senato ma non alla Giunta per le immunità. Il ministro dell'Interno, infatti, depositerà una memoria scritta ai commissari guidati da Maurizio Gasparri e lo farà entro giovedì, quando alle 8,30 l’organismo parlamentare si riunirà alla Sapienza. Una mossa quasi scontata, no

Perché Matteo Salvini non ha nessun diritto di vestirsi con le divise delle forze dell’ordine : Nell'esposto presentato da Andrea Maestri sono elencate le violazioni della legge commesse da Matteo Salvini, quando indossa le divise delle forze dell'ordine. "Atti di disprezzo della legge da bullo, ma che di fronte ai processi scappa, chiedendo l'assoluzione al Movimento 5 Stelle. Che, peraltro, tace sul ministro in divisa che viola le Istituzioni", ha commentato Pippo Civati.Continua a leggere

Matteo Salvini : ""Si curi chi pensa a uno scambio tra Tav e Diciotti" : La rinuncia alla Tav può essere una sorta di merce di scambio con M5s su caso Diciotti? "Chi la pensa così andrebbe curato", ha detto Matteo Salvini.Il ministro, a Siena per un incontro con il sindaco Luigi De Mossi, ha aggiunto: "pensare che si metta sul mercato, come in un suk, una grande opera necessaria al paese e un processo, proprio non ha capito niente, né di me né del Governo". "Io le gallerie preferisco ...

Luigi Di Maio umiliato pure da Luigi De Magistris : 'Geniale - ecco dove ha portato Matteo Salvini' : 'Più che di politica assistenzialista abbiamo bisogno di aiutare i giovani a entrare nel mondo del lavoro e lo dico da meridionale'. Luigi De Magistris , ospite di Gaia Tortora a Omnibus , su La7 , asfalta Luigi Di Maio e il reddito di cittadinanza : 'Il Movimento 5 Stelle ha fatto una ...

Matteo Salvini - lo schiaffo della ministra grillina Trenta : "I muri non servono a nulla" : Nel M5s cresce la fronda contro Luigi Di Maio, ma soprattutto contro la linea di Matteo Salvini sul tema dell'immigrazione. Dopo le sparate di Alessandro Di Battista e l'eco del presidente della Camera Roberto Fico, si è aggiunta anche il ministro della Difesa Elisabetta Trenta, ancora una volta in

Luigi Di Maio umiliato pure da Luigi De Magistris : "Geniale - ecco dove ha portato Matteo Salvini" : "Più che di politica assistenzialista abbiamo bisogno di aiutare i giovani a entrare nel mondo del lavoro e lo dico da meridionale". Luigi De Magistris, ospite di Gaia Tortora a Omnibus, su La7, asfalta Luigi Di Maio e il reddito di cittadinanza: "Il Movimento 5 Stelle ha fatto una genialata, un cap

Matteo Salvini - la telefonata a Giuseppe Conte : "Stiamo esagerando - così rischi di andare a casa" : Pare che Matteo Salvini sia molto preoccupato dall'eventualità che Luigi Di Maio, messo sotto pressione da Alessandro Di Battista e Roberto Fico, alla fine dia il suo via libera all'autorizzazione a procedere per la Diciotti e il presunto reato di sequestro di persona. "Sarebbe un precedente grave",

Maria Teresa Meli umilia Luigi Di Maio : 'Cosa si ingoierà e come finirà il processo Diciotti a Matteo Salvini' : ' Matteo Salvini ha dei problemi con i suoi elettori al Nord perché gli imprenditori hanno paura, siamo in recessione e sono preoccupati da questa alleanza', rivela Maria Teresa Meli a L'aria che tira ...