L' errore sovranista

ilgiornale

: Che errore il Festival sovranista - sirio0302 : Che errore il Festival sovranista - ValeriiBruno : RT @concitadeg: Che errore il Festival sovranista - dariosci1 : RT @concitadeg: Che errore il Festival sovranista -

(Di martedì 5 febbraio 2019) Mentre tutto attorno si crea il vuoto, questi sbandierano il reddito di cittadinanza come toccasana per l'economia, che un po' come quando per restare nello stesso parallelo storico - Mussolini ...