L' Atalanta segna e sogna con gli esterni Che numeri questa Dea!

Atalanta -Roma da 0-3 a 3-3. Zapata segna ancora : Doppietta di Dzeko La Roma: se non ci fosse, bisognerebbe inventarla. È indubbiamente un campionato travagliato per la squadra allenata da Di Francesco. Che oggi sembrava aver superato il periodo fosco. A Bergamo, contro l’Atalanta di Gasperini, ha giocato un ottimo primo tempo. È andata aventi di tre gol: due di Dzeko (uno su splendido assist di petto di Zaniolo) e poi il terzo di El Shaarawy. Poi, però, nel finale il gol atalantino ...

Atalanta - Zapata : 'Non si può segnare sempre. Sulla Juve...' : Duvan Zapata, attaccante dell 'Atalanta, è intervenuto ai microfoni di Rai Sport al termine del match vinto contro il Cagliari in Coppa Italia : 'Abbiamo sofferto, siamo stati bravi a concludere, siamo riusciti a segnare e abbiamo passato il turno. Non si può segnare sempre, ...