La Giunta del Senato sul caso Diciotti slitta a giovedì | Salvini presenterà una memoria

Caso Diciotti - Salvini : sì della Giunta sarebbe un precedente grave : Il sì della Giunta per le autorizzazioni a procedere sul Caso Diciotti "sarebbe un precedente grave non per me stesso, ma perché vorrebbe dire che una parte della magistratura decide quello che il ...

Diciotti - Salvini in Giunta delle Immunità consulta le carte : L'ipotesi dello scambio viene smentita anche da Matteo Salvini che la definisce 'vecchia politica' : 'Lascio che ciascuno dei senatori legga i documenti e decida se io ho bloccato gli sbarchi, cosa ...

Crotone - le attività della Commissione Pari Opportunità illustrate nella Sala Giunta. Presentato un corso di educazione finanziaria femminile “D2 – Donna al quadrato” : Tante le attività messe in campo dalla Commissione Pari Opportunità del Comune di Crotone che denotano non solo una grande

Palermo - Giunta approva delibera per l'incremento del Fondo delle Risorse Decentrate : ... decurtate a seguito della verifica amministrativo-contabile eseguita dal Ministero Economia e Finanza dal 12/12/2016 al 27/01/2017". In particolare " si legge nella deliberazione " "rilevata la ...

Per Nintendo 3DS è sopragGiunta la fine del ciclo vitale? : Nintendo 3DS sarebbe sempre più vicina al termine del suo ciclo vitale, e la causa sarebbe da imputarsi alla new entry della casa di Kyoto. Nintendo Switch starebbe infatti, a giudicare dai dati, sottraendo fette di mercato sempre maggiori, per cui stando all'analista Daniel Ahmad la grande N avrebbe rivisitato le aspettative di vita della celebre console portatile Nintendo DS.Inizialmente erano previste 4 milioni di console da piazzare entro ...

La maggioranza cerca salvezza nei tempi lunghi della Giunta : Lo psicodramma grillino sul caso Salvini-Diciotti è tutt'altro che concluso. Il derby interno tra coloro che vogliono far prevalere la ragion di governo sul riflesso condizionato giustizialista che ...

Salvini - i 5 Stelle divisi cercano un punto di equilibrio : «Non è difesa della casta» La Giunta lo sentirà entro 7 giorni. L’iter : Prima seduta dell'organismo del Senato che deciderà se autorizzare o no il processo contro il ministro. Atteso un documento formale dell'esecutivo firmato da Conte, Di Maio e Toninelli. Ma Gasparri: «Non è un processo con testimoni»

Salvini e Diciotti - prudenza e tempi lunghi in Giunta. In arrivo la nota del governo : «Fu una decisione unanime» : Ma poi, magari a ridosso delle elezioni europee, nella sede politica dell'Assemblea di palazzo Madama l'atteggiamento dei grillini potrebbe capovolgersi di 180°: perché, come dice il sottosegretario ...

Diciotti - De Falco : “M5s deve motivare retromarcia. Nota del governo in Giunta? Non mi pare ci fu delibera dell’esecutivo” : “La situazione è cambiata, il governo si è assunto una responsabilità collegiale. Aspettiamo un documento di Conte, Di Maio e Toninelli” sul caso Diciotti. Ad annunciarlo il senatore M5s Mario Michele Giarrusso, entrando in Giunta per le elezioni e le immunità del Senato che deve decidere sull’autorizzazione a procedere richiesta per il ministro dell’Interno e vicepremier Matteo Salvini. Con la posizione del M5s ancora in ...

Diciotti - i senatori M5S della Giunta pronti al sì all'autorizzazione : Il caso della nave "Diciotti" sta mettendo in serie difficoltà i rapporti tra Lega e M5S ma soprattutto la sopravvivenza stessa del governo. Da oggi il M5s si trova davanti a un bivio: tradire l'alleato Matteo Salvini votando insieme al Pd l"autorizzazione a procedere chiesta dal tribunale di Catania oppure negarla tradendo così la sua "anima giustizialista"?Se da un lato Matteo Salvini, dalle pagine del Corriere della Sera, ha annunciato il suo ...

Caso Diciotti - al via la riunione della Giunta del Senato su Salvini : Roma, 30 gen., askanews, - Al via la riunione della Giunta per le immunità del Senato per l'istruttoria sulla richiesta di autorizzazione a procedere presentata dal Tribunale dei ministri di Catania ...

Gasparri : 'Decisione Giunta su Salvini prima delle Europee. E nessun voto segrete' : Il presidente della Giunta per le Autorizzazioni e Immunità, in collegamento a Omnibus, spiega l'iter per accordare o meno al Tribunale dei Ministri di Catania l'autorizzazione a procedere per l'...

Caso Diciotti - da Salvini a processo da solo al fronte dell’autodenuncia. Di Maio incontra i senatori M5s in Giunta : Da una parte il fronte M5s di chi è convinto si debba mandare Matteo Salvini a processo da solo sul Caso Diciotti. Dall’altra chi sta valutando, sempre tra i 5 stelle, l’ipotesi dell’autodenuncia di tutti i ministri M5s e quindi di votare no in Aula all’autorizzazione a procedere contro il leghista. Dopo che il leader del Carroccio ha chiesto al Senato, con una lettera al Corriere della Sera, di essere salvato dal ...