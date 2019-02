Eva Henger | altro affondo su Francesco Monte | il cannagate non si placa

Cannagate - Cecilia Capriotti ritratta e dà ragione ad Eva Henger : «Francesco Monte l’abbiamo visto fumare tutti quanti» : Cecilia Capriotti Il Canna Gate continua a tenere banco. Complice la denuncia per diffamazione sporta da Francesco Monte ai danni di Eva Henger, Barbara D’Urso ha discusso dell’argomento nella puntata di Domenica Live ed ha dato la possibilità a Cecilia Capriotti, naufraga della tredicesima edizione dell’Isola dei Famosi, di ritrattare la versione dei fatti che aveva fornito un anno fa. Prima di dare spazio alla donna, Barbara ...

Eva Henger a Domenica Live : «Monte mi ha querelata - ma farò altre rivelazioni sul cannagate» : di Valeria Arnaldi querelata per diffamazione da Francesco Monte per le accuse che hanno dato il via al cosiddetto Canna Gate - disse che Monte aveva fumato marijuana mentre i 'naufraghi' erano ...

Eva Henger querelata da Monte : la testimonianza di Cecilia Capriotti : Francesco Monte nei guai? La testimonianza di Cecilia Capriotti a favore della Henger La puntata di oggi di Domenica Live è iniziata con il talk dedicato all’Isola dei Famosi e in particolare al canna gate che ha coinvolto Eva Henger e Francesco Monte. L’ex pornostar al cospetto di Barbara d’Urso ha ammesso di essere stata querelata da Francesco Monte e aver quindi trascorso l’intera giornata del lunedì 28 gennaio prima ...

Cannagate - Eva Henger : «Monte mi ha querelato solo per le dichiarazioni fatte a Domenica Live. Ho intenzione di denunciarlo» : Eva Henger “Su Francesco Monte potrebbe indagare la Polizia dell’Honduras e la Polizia internazionale”. Continua la guerra tra Eva Henger e l’ex tronista di Uomini e Donne legata alla vicenda dell’ormai noto canna gate scoppiato durante la tredicesima edizione dell‘Isola dei Famosi. In una lunga intervista concessa al settimanale Oggi, l’attrice ungherese si è scagliata nuovamente contro Monte. Oggetto ...

Eva Henger - duro attacco contro Monte : 'Potrebbe indagare la polizia internazionale' : Si continua a parlare dello scandalo droga divampato durante la scorsa edizione dell'Isola dei famosi durante la quale Eva Henger sbugiardò in diretta televisiva il suo compagno d'avventura Francesco Monte. Nello specifico l'ungherese rivelò che l'ex tronista aveva fatto uso di droga dopo il suo arrivo in Honduras. Accuse decisamente pesanti che spinsero Monte a ritirarsi dal programma per potersi difendere in Italia. In queste ore la Henger ha ...

Eva Henger passa al contrattacco : denuncia a Francesco Monte/ "Potrebbe indagare la Polizia internazionale…" : Eva Henger non ci sta e passa al contrattacco nei confronti di Francesco Monte, la denuncia per diffamazione e le ultime notizie sulla spinosa vicenda.